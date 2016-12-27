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NEWSru.ua // Спорт // Вторник, 27 декабря 2016 г.
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Мануэль Нойер признан лучшим вратарем мира в 2016 году
время публикации: 13:45
последнее обновление: 13:45
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Мануэль Нойер признан лучшим вратарем мира в 2016 году

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала лучшим вратарем мира в 2016 года голкипера мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Мануэля Нойера. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Для 30-летнего футболиста эта награда стала четвертой подряд. Он опередил в рейтинге итальянца Джанлуиджи Буффона, португальца Руи Патрисиу, чилийца Клаудио Браво и испанца Давида Де Хеа.

IFFHS определяет лучшего вратаря мира с 1987 года. Рекордсменом по количеству побед является испанец Икер Касильяс, который признавался лучшим пять раз.

Напомним, лучшим футболистом мира в 2016 году был признан Криштиану Роналду, который получил "Золотой мяч".

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Вторник, 27 декабря 2016 г.  

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