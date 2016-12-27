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NEWSru.ua // Спорт // Вторник, 27 декабря 2016 г.
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Биатлонистку Меркушину признали лучшей спортсменка декабря в Украине
время публикации: 22:44
последнее обновление: 22:44
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Национальный олимпийский комитет назвал биатлонистку Анастасию Меркушину лучшей спортсменкой месяца в Украине по итогам декабря.

Ее личные наставники и родители Ирина и Олег Меркушины стали лучшими тренерами месяца, сообщили в пресс-слцжбе НОК.

"Высокого признания признания 21-летняя биатлонистка достигла благодаря замечательному выступлению на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. В эстафетной гонке вместе с коллегами по сборной Ириной Варвинец, Юлией Джимой и Еленой Пидгрушной Анастасия, бежавшая на последнем этапе, заняла третье место на пьедестале почета", - отмечается в сообщении.

Накануне "бронзового" выступления в Словении Меркушина одержала уверенные победы в спринте и одиночной смешанной эстафете (с Артемом Тищенко) на этапе Кубка IBU в Риднау (Италия).

Напомним, решением Национального олимпийского комитета лучшей спортсменкой ноября в Украине признана велосипедистка Любовь Басова.

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Вторник, 27 декабря 2016 г.  
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