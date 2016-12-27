Биатлонистку Меркушину признали лучшей спортсменка декабря в Украине

Национальный олимпийский комитет назвал биатлонистку Анастасию Меркушину лучшей спортсменкой месяца в Украине по итогам декабря.
Ее личные наставники и родители Ирина и Олег Меркушины стали лучшими тренерами месяца, сообщили в пресс-слцжбе НОК.
"Высокого признания признания 21-летняя биатлонистка достигла благодаря замечательному выступлению на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. В эстафетной гонке вместе с коллегами по сборной Ириной Варвинец, Юлией Джимой и Еленой Пидгрушной Анастасия, бежавшая на последнем этапе, заняла третье место на пьедестале почета", - отмечается в сообщении.
Накануне "бронзового" выступления в Словении Меркушина одержала уверенные победы в спринте и одиночной смешанной эстафете (с Артемом Тищенко) на этапе Кубка IBU в Риднау (Италия).
Напомним, решением Национального олимпийского комитета лучшей спортсменкой ноября в Украине признана велосипедистка Любовь Басова.
|
Cсылки по теме:
Украинские биатлонисты провалились в первой гонке на этапе Кубке мира в Эстерсунде
// NEWSru.ua // Спорт // 2 декабря 2016 г.
Украинские биатлонистки взяли первые места в масс-старте в Норвегии
// NEWSru.ua // Спорт // 13 ноября 2016 г.
Украинская биатлонистка заняла 3-е место в спринте в норвежском Шушене
// NEWSru.ua // Спорт // 12 ноября 2016 г.
Биатлонист Семенов признан лучшим спортсменом марта в Украине
// NEWSru.ua // Спорт // 31 марта 2016 г.
Украинские биатлонисты заняли 4-е место в смешанной эстафете ЧМ
// NEWSru.ua // Спорт // 3 марта 2016 г.