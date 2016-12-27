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NEWSru.ua // Спорт // Вторник, 27 декабря 2016 г.
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Украинцы лидируют на чемпионате мира по быстрым шахматам
время публикации: 12:01
последнее обновление: 13:40
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Украинские гроссмейстеры Антон Коробов и Анна Музычук захватили лидерство после первого дня чемпионата мира по быстрым шахматам, который стартовал в Дохе (Катар)

Украинские гроссмейстеры Антон Коробов и Анна Музычук захватили лидерство после первого дня чемпионата мира по быстрым шахматам, который стартовал в Дохе (Катар).

Как сообщает официальный сайт соревнований, Коробов оказался единственным из 106-и шахматистов, которому удалось выиграть все пять партий.

У женщин, которые сыграли по четыре партии, также с максимальным результатом лидирует Музычук. Она опережает другую украинку, Инну Гапоненко - 3,5 очка.

Напомним, гроссмейстеры просят Верховную Раду ввести в школах уроки шахмат.

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Вторник, 27 декабря 2016 г.  

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