Украинцы лидируют на чемпионате мира по быстрым шахматам

Украинские гроссмейстеры Антон Коробов и Анна Музычук захватили лидерство после первого дня чемпионата мира по быстрым шахматам, который стартовал в Дохе (Катар).

Как сообщает официальный сайт соревнований, Коробов оказался единственным из 106-и шахматистов, которому удалось выиграть все пять партий.

У женщин, которые сыграли по четыре партии, также с максимальным результатом лидирует Музычук. Она опережает другую украинку, Инну Гапоненко - 3,5 очка.

Напомним, гроссмейстеры просят Верховную Раду ввести в школах уроки шахмат.

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