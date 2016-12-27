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NEWSru.ua // Спорт // Вторник, 27 декабря 2016 г.
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ФФУ предложила сборным Бразилии и Аргентины перед ЧМ-2018 провести сбор в Украине
время публикации: 08:59
последнее обновление: 09:02
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Президент федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал, что в 2018 году сборная Украины может провести товарищеские матчи с Аргентиной и Бразилией

Президент федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал, что в 2018 году сборная Украины может провести товарищеские матчи с Аргентиной и Бразилией, передает "Трибуна".

"ФФУ отправит администратора на переговоры с Аргентиной и Бразилией. На 2017 год календарь сверстан, поэтому в нем провести матч невозможно. А перед ЧМ-2018 аргентинцы и бразильцы будут хотеть провести сбор в Европе. ФФУ предложила им провести сбор в Украине", - заявил он.

Хотим сработать на опережение и договориться о проведении товарищеских матчей в 2018-м", - добавил Павелко.

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Вторник, 27 декабря 2016 г.  

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