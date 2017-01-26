Свитолина сыграет в полуфинале микста Australian Open. Сёстры Уильямс вышли в финал турнира

Украинка Элина Свитолина и австралиец Крис Гуччоне вышли в 1/2 финала смешанного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

Сестры Уильямс вышли в финал Australia Open



Четвертьфинальную стадию микста украинско-австралийский дуэт преодолел без борьбы из-за отказа посеянных под первым номером американцев Бетани Маттек-Сандс и Майка Брайана, сообщает "Укринформ".

Соперниками Свитолиной и Гуччоне в полуфинале первого в сезоне турнира серии Большого Шлема будут американка Абигейл Спирс и колумбиец Хуан-Себастьян Кабал, которые нанесли поражение голландско-южноафриканскому тандему Михаэла Крайчек - Равен Класен - 6:4, 6:3.

Кроме того, украинская теннисистка Марта Костюк сыграет в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии-2017 среди юниоров, который проходит в Мельбурне.

В четвертьфинальном поединке 14-летняя киевлянка, посеянная под 11-м номером, уверенно переиграла в четверг Энь Шо Лян из Китайского Тайбэя - 6:3, 6:1.

В полуфинале юниорского Australian Open Марта Костюк встретится с 16-м номером "посева" россиянкой Еленой Рыбакиной, которая в свою очередь обыграла Зеель Десаи из Индии - 6:4, 6:3.

Сестры Уильямс вышли в финал Australia Open



Американские теннисистки Винус и Серена Уильямс вышли в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australia Open). Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Серена, вторая ракетка турнира, одержала победу в полуфинале над хорваткой Мирьяной Лучич-Барони со счетом 6:2, 6:1.

Винус Уильямс ранее победила американку Коко Вандевеге со счетом 6:7, 6:2, 6:3.

В последний раз сестры играли друг против друга в финале турнира серии Большого шлема в 2009 году на Уимблдоне. Тогда победу праздновала Серена.

"Невероятно, как Серена играет в теннис, как она ударяет по мячу, как она борется", - поделилась впечатлениями об игре сестры Винус.

Напомним, первая "ракетка" Украины Элина Свитолина не смогла продолжить свою победную серию на Australian Open, уступив россиянке Анастасии Павлюченковой.

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