Свитолина сыграет в полуфинале микста Australian Open. Сёстры Уильямс вышли в финал турнира

Украинка Элина Свитолина и австралиец Крис Гуччоне вышли в 1/2 финала смешанного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.
Сестры Уильямс вышли в финал Australia Open
Четвертьфинальную стадию микста украинско-австралийский дуэт преодолел без борьбы из-за отказа посеянных под первым номером американцев Бетани Маттек-Сандс и Майка Брайана, сообщает "Укринформ".
Соперниками Свитолиной и Гуччоне в полуфинале первого в сезоне турнира серии Большого Шлема будут американка Абигейл Спирс и колумбиец Хуан-Себастьян Кабал, которые нанесли поражение голландско-южноафриканскому тандему Михаэла Крайчек - Равен Класен - 6:4, 6:3.
Кроме того, украинская теннисистка Марта Костюк сыграет в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии-2017 среди юниоров, который проходит в Мельбурне.
В четвертьфинальном поединке 14-летняя киевлянка, посеянная под 11-м номером, уверенно переиграла в четверг Энь Шо Лян из Китайского Тайбэя - 6:3, 6:1.
В полуфинале юниорского Australian Open Марта Костюк встретится с 16-м номером "посева" россиянкой Еленой Рыбакиной, которая в свою очередь обыграла Зеель Десаи из Индии - 6:4, 6:3.
Сестры Уильямс вышли в финал Australia Open
Американские теннисистки Винус и Серена Уильямс вышли в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australia Open). Об этом сообщает русская служба Би-би-си.
Серена, вторая ракетка турнира, одержала победу в полуфинале над хорваткой Мирьяной Лучич-Барони со счетом 6:2, 6:1.
Винус Уильямс ранее победила американку Коко Вандевеге со счетом 6:7, 6:2, 6:3.
В последний раз сестры играли друг против друга в финале турнира серии Большого шлема в 2009 году на Уимблдоне. Тогда победу праздновала Серена.
"Невероятно, как Серена играет в теннис, как она ударяет по мячу, как она борется", - поделилась впечатлениями об игре сестры Винус.
Напомним, первая "ракетка" Украины Элина Свитолина не смогла продолжить свою победную серию на Australian Open, уступив россиянке Анастасии Павлюченковой.
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