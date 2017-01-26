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NEWSru.ua // Спорт // Четверг, 26 января 2017 г.
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Караваев помог "Фенербахче" в Кубке Турции
время публикации: 07:59
последнее обновление: 07:59
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Украинский полузащитник Александр Караваев отличился результативными действиями в матче за турецкий "Фенербахче", пишет "Апостроф".

Игрок сборной Украины помог своему новому клубу в матче Кубка Турции против "Амедспора" (3:0). Игрок "Фенебрахче" вышел на эту встречу в стартовом составе команды Дика Адвокаата, отыграв все 90 минут.

Уже на 8-й минуте украинец отличился голевой передачей, после которой Учан Салих вывел "Фенербахче" вперед. Еще в первом тайме именитый голландец Робин ван Перси довел счет до разгромного, оформив дубль.

Караваев, к слову, и сам мог забить гол, но хавбек не сумел реализовать выход один на один с вратарем.

Напомним, что права на футболиста принадлежат "Шахтеру", а в "Фенербахче" он будет играть до конца сезона.

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Четверг, 26 января 2017 г.  

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