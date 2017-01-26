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NEWSru.ua // Спорт // Четверг, 26 января 2017 г.
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Федерер в шестой раз вышел в финал Открытого чемпионата Австралии-2017 по теннису
время публикации: 20:39
последнее обновление: 20:44
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Федерер в шестой раз вышел в финал Открытого чемпионата Австралии-2017 по теннису

Швейцарец Роджер Федерер стал первым финалистом Открытого чемпионата Австралии-2017 по теннису в мужском одиночном разряде.

В полуфинальном поединке Australian Open Федерер в четверг 26 января за 3 часа 4 минуты вырвал победу у своего соотечественника Стэна Вавринки - 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3, сообщает "Укринформ".

В решающем матче Федерер сойдется с победителем противостояния испанца Рафаэля Надаля и Григора Димитрова из Болгарии, которые встретятся 27 января.

Для Федерера это будет шестой финал в Мельбурне, в четырех из которых (2004, 2006-2007, 2010) ему доставался главный приз. Вавринка был победителем Australian Open-2014.

Отметим, что в 2008 году Роджер Федерер и Стэн Вавринка выиграли "золото" пекинской Олимпиады в парном разряде.

Напомним, в июле 2016 года Федерер пробился в полуфинал Уимбилдона, в пятисетовой дуэли одолев Марина Чилича. Так, между прочим, Роджер еще и установил рекорд по количеству побед на турнирах "Большого шлема". Та стала для него 307-й.

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Четверг, 26 января 2017 г.  

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