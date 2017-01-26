Молодежная футбольная сборная Украины узнала соперников в отборе Евро-2019

Футболисты молодежной сборной Украины в квалификации чемпионата Европы-2019 попали в отборочную группу 4 и встретятся с командами Англии, Голландии, Шотландии, Латвии и Андорры.
Так решила в четверг, 26 января, жеребьевка, которая прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, сообщили в пресс-службе ФФУ.
Календарь матчей отборочного цикла станет известен позже.
Все группы квалификации Евро-2019 U-21:
Группа 1: Чехия, Хорватия, Греция, Молдова, Беларусь, Сан-Марино
Группа 2: Испания, Словакия, Исландия, Албания, Эстония, Северная Ирландия
Группа 3: Дания, Польша, Финляндия, Грузия, Литва, Фарерские острова
Группа 4: Англия, Голландия, УКРАИНА, Шотландия, Латвия, Андорра
Группа 5: Германия, Израиль, Норвегия, Ирландия, Азербайджан, Косово
Группа 6: Швеция, Бельгия, Турция, Венгрия, Кипр, Мальта
Группа 7: Сербия, Австрия, Россия, Македония, Армения, Гибралтар
Группа 8: Португалия, Швейцария, Румыния, Уэльс, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн
Группа 9: Франция, Словения, Черногория, Болгария, Казахстан, Люксембург.
К хозяевам молодежного Евро-2019 - команде Италии в финальной части присоединятся победители девяти групп отбора, а также два лучших вторых места, которым придется оспаривать право поехать на международный футбольный форум в плей-офф.
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