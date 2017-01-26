 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Спорт // Четверг, 26 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Молодежная футбольная сборная Украины узнала соперников в отборе Евро-2019
время публикации: 14:22
последнее обновление: 14:24
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Молодежная футбольная сборная Украины узнала соперников в отборе Евро-2019

Футболисты молодежной сборной Украины в квалификации чемпионата Европы-2019 попали в отборочную группу 4 и встретятся с командами Англии, Голландии, Шотландии, Латвии и Андорры.

Так решила в четверг, 26 января, жеребьевка, которая прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, сообщили в пресс-службе ФФУ.

Календарь матчей отборочного цикла станет известен позже.

Все группы квалификации Евро-2019 U-21:

Группа 1: Чехия, Хорватия, Греция, Молдова, Беларусь, Сан-Марино

Группа 2: Испания, Словакия, Исландия, Албания, Эстония, Северная Ирландия

Группа 3: Дания, Польша, Финляндия, Грузия, Литва, Фарерские острова

Группа 4: Англия, Голландия, УКРАИНА, Шотландия, Латвия, Андорра

Группа 5: Германия, Израиль, Норвегия, Ирландия, Азербайджан, Косово

Группа 6: Швеция, Бельгия, Турция, Венгрия, Кипр, Мальта

Группа 7: Сербия, Австрия, Россия, Македония, Армения, Гибралтар

Группа 8: Португалия, Швейцария, Румыния, Уэльс, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн

Группа 9: Франция, Словения, Черногория, Болгария, Казахстан, Люксембург.

К хозяевам молодежного Евро-2019 - команде Италии в финальной части присоединятся победители девяти групп отбора, а также два лучших вторых места, которым придется оспаривать право поехать на международный футбольный форум в плей-офф.

facebook

Cсылки по теме:

Китайцы купили футбольный клуб из Сум
// NEWSru.ua // Спорт // 25 января 2017 г.

Первая украинская женщина-судья завершила карьеру
// NEWSru.ua // Спорт // 25 января 2017 г.

Луганская "Заря" пополнилась сербским хавбеком
// NEWSru.ua // Спорт // 23 января 2017 г.

Лучшими молодыми футболистами Украины 2016 года стали Коваленко и Цыганков
// NEWSru.ua // Спорт // 19 января 2017 г.

Тренер "Марселя" прибег к видеоповтору на телефоне, чтобы указать арбитру на ошибку
// NEWSru.ua // Спорт // 17 января 2017 г.

Украинцам предлагают льготные билеты на футбол в Анталии
// NEWSru.ua // Спорт // 3 октября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 14:44
 Заседание по делу атошника Церцвадзе перенесли
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Четверг, 26 января 2017 г.  

Последняя новость – 14:44

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017