 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Спорт // Четверг, 26 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Экклстоун хочет создать в 2019-м альтернативную серию "Формуле-1"

время публикации: 26 января 2017 г., 22:38
последнее обновление: 26 января 2017 г., 22:38
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Экс-генеральный промоутер и управляющий директор "Формулы-1" Берни Экклстоун планирует создать новую серию автогонок в 2019 году

Экс-генеральный промоутер и управляющий директор "Формулы-1" Берни Экклстоун планирует создать новую серию автогонок в 2019 году.

Об этом сообщает журналист "Би-би-си" Эндрю Бенсон в своем Twitter, передает УНИАН.

"Согласно достоверным источникам, Экклстоун будет бороться против Liberty Media с помощью отколовшейся серии с 2019 года", — написал Бенсон.

Экклстоун в настоящее время является президентом FOM (Formula One Management) и FOA (Formula 1 Administration). Также владеет долей компании "Альфа Према", материнской компании группы компаний Формула-1. По сути, до 23 января 2017 года он являлся руководителем Формулы-1 в целом.

Сначала Экклстоун участвовал в соревнованиях в качестве гонщика (Экклстоун участвовал в двух Гран-при в сезоне 1958 года, но ни разу не прошёл квалификацию), а затем в качестве менеджера Стюарта Льюиса-Эванса и Йохена Риндта. В 1972 году приобрел команду "Брэбем", которой руководил в течение 15 лет. В качестве владельца команды стал членом Ассоциации конструкторов Формулы-1. Его контроль над гонками (который начался с того, что в конце 1970-х годов он впервые продал телевизионные права) являлся преимущественно финансовым, но в соответствии с Договором Согласия Экклстоун и его компании также занимались управлением, организацией и логистикой каждого гран-при Формулы-1.

Напомним, 23 января Экклстоун покинул пост президента группы компаний Formula 1 по решению нового руководства гоночной серии компаниии Liberty Media.

facebook

Cсылки по теме:

В Бразилии похитили тёщу главы Формулы-1
// NEWSru.ua // Спорт // 26 июля 2016 г.

Соревнования "Формулы-1" в Сочи всё-таки состоялись. Присутствовали Путин, Медведев и Медведчук
// NEWSru.ua // Спорт // 12 октября 2014 г.

В сезоне-2013 в Формуле-1 будет только 19 этапов
// NEWSru.ua // Спорт // 6 февраля 2013 г.

"Нюрбургринга" в расписании Формулы-1 на следующий сезон не будет
// NEWSru.ua // Спорт // 30 января 2013 г.

В следующем сезоне в Формуле-1 может остаться 19 этапов вместо 20
// NEWSru.ua // Спорт // 12 декабря 2012 г.

Гран При Франции в Формуле-1 не будет, но может вернуться турецкий этап
// NEWSru.ua // Спорт // 7 декабря 2012 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 23:10
 В Киеве назвали лауреатов премии памяти Жизневского. "Воинами света" стали Скобла и Хомич
// Культура


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 27 января 2017 г.  

Последняя новость – 23:10

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017