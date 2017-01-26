Экклстоун хочет создать в 2019-м альтернативную серию "Формуле-1"

Экс-генеральный промоутер и управляющий директор "Формулы-1" Берни Экклстоун планирует создать новую серию автогонок в 2019 году.

Об этом сообщает журналист "Би-би-си" Эндрю Бенсон в своем Twitter, передает УНИАН.

"Согласно достоверным источникам, Экклстоун будет бороться против Liberty Media с помощью отколовшейся серии с 2019 года", — написал Бенсон.

Экклстоун в настоящее время является президентом FOM (Formula One Management) и FOA (Formula 1 Administration). Также владеет долей компании "Альфа Према", материнской компании группы компаний Формула-1. По сути, до 23 января 2017 года он являлся руководителем Формулы-1 в целом.

Сначала Экклстоун участвовал в соревнованиях в качестве гонщика (Экклстоун участвовал в двух Гран-при в сезоне 1958 года, но ни разу не прошёл квалификацию), а затем в качестве менеджера Стюарта Льюиса-Эванса и Йохена Риндта. В 1972 году приобрел команду "Брэбем", которой руководил в течение 15 лет. В качестве владельца команды стал членом Ассоциации конструкторов Формулы-1. Его контроль над гонками (который начался с того, что в конце 1970-х годов он впервые продал телевизионные права) являлся преимущественно финансовым, но в соответствии с Договором Согласия Экклстоун и его компании также занимались управлением, организацией и логистикой каждого гран-при Формулы-1.

Напомним, 23 января Экклстоун покинул пост президента группы компаний Formula 1 по решению нового руководства гоночной серии компаниии Liberty Media.

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