Шевченко о бойкоте ЧМ-2018: политические решения будет принимать ФФУ

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко в очередной раз заявил, что вопрос бойкота чемпионата мира 2018 года, который состоится в России, не входит в его компетенцию. Наставника украинской национальной команды цитируют "Вести".

"Я хотел бы столкнуться с проблемой, что мы выиграли наш отборочный турнир, и теперь стоит дилемма, ехать или не ехать на чемпионат мира! Но мы еще так далеки от этого, сейчас у нас совершенно другие проблемы. Мы ставим задачу побеждать, претендовать на первое место, это наша спортивная работа. А политические и организационные решения будет принимать ФФУ", - заявил Шевченко.

Напомним, после четырех матчей отборочного турнира к ЧМ-2018 сборная Украины с 8 очками в активе занимает второе место в группе.

Следующий матч "желто-синие" проведут 24 марта в Загребе со сборной Хорватии.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Великобритании не исключает, что страна может бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в случае, если Россия не изменит свою политику в Сирии.

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