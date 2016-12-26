Украинец Лэнь вошел в топ-50 лучших легионеров НБА

Украинский центровой клуба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс Санз" Алексей Лэнь попал в список лучших легионеров по версии авторитетного американского издания ESPN.
Наш баскетболист занял в этом рейтинге 43-е место, сообщает Isport.
"В нынешнем сезоне легионеров в НБА 113, что является рекордом Лиги. Был составлен список из 50-ти лучших, где Лэнь занял 43-е место. В общем рейтинге всех игроков Лиги Алексей оказался на 165-й позиции", - отмечается в сообщении.
Интересно, что лучшим "легионером" НБА стал игрок сборной США Кайри Ирвинг, который родился в Австралии. Второе место у грека Янниса Адетокумбо. В пятерку также вошли доминиканец Эл Хорфорд, латвиец Кристапс Порзингис и испанец Марк Газоль.
Ранее сообщалось, что в Национальной баскетбольной ассоциации в ночь на 24 декабря были сыграны 14 матчей, в самом результативном из которых "Финикс Санс" с украинцем Алексеем Лэнем в составе обыграл "Филадельфию". Матч закончился со счетом 123:116.
|
Cсылки по теме:
В чемпионате НБА украинец Лэнь провёл неудачный матч против "Миннесоты", "Оклахома-Сити" проиграла "Атланте"
// NEWSru.ua // Спорт // 20 декабря 2016 г.
В матче НБА "Финикс" обыграл "Нью-Йорк" без украинца Лэня в составе
// NEWSru.ua // Спорт // 14 декабря 2016 г.
Впервые за пять лет состоится Матч звезд украинского баскетбола
// NEWSru.ua // Спорт // 14 декабря 2016 г.
НБА: дабл-дабл Лэня не помог "Финиксу" обыграть "Бруклин"
// NEWSru.ua // Спорт // 14 ноября 2016 г.
Украинец Лэнь провёл лучший матч сезона в НБА
// NEWSru.ua // Спорт // 10 ноября 2016 г.