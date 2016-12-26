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NEWSru.ua // Спорт // Понедельник, 26 декабря 2016 г.
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Украинец Лэнь вошел в топ-50 лучших легионеров НБА
время публикации: 20:56
последнее обновление: 20:56
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Украинец Лэнь вошел в топ-50 лучших легионеров НБА

Украинский центровой клуба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс Санз" Алексей Лэнь попал в список лучших легионеров по версии авторитетного американского издания ESPN.

Наш баскетболист занял в этом рейтинге 43-е место, сообщает Isport.

"В нынешнем сезоне легионеров в НБА 113, что является рекордом Лиги. Был составлен список из 50-ти лучших, где Лэнь занял 43-е место. В общем рейтинге всех игроков Лиги Алексей оказался на 165-й позиции", - отмечается в сообщении.

Интересно, что лучшим "легионером" НБА стал игрок сборной США Кайри Ирвинг, который родился в Австралии. Второе место у грека Янниса Адетокумбо. В пятерку также вошли доминиканец Эл Хорфорд, латвиец Кристапс Порзингис и испанец Марк Газоль.

Ранее сообщалось, что в Национальной баскетбольной ассоциации в ночь на 24 декабря были сыграны 14 матчей, в самом результативном из которых "Финикс Санс" с украинцем Алексеем Лэнем в составе обыграл "Филадельфию". Матч закончился со счетом 123:116.

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