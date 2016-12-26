"Будивельник" и "Химик" победили в чемпионате баскетбольной Суперлиги

Ведущие команды украинской баскетбольной Суперлиги "Будивельник" (Киев) и "Химик" (Южный) одержали очередные победы в регулярном чемпионате. "Химик" благодаря 42 очкам американцев Джейсона Лава и Джеймса Смита прервал победную серию "Кремня" (89:63), а "Будивельник" справился с "Запорожьем" (89:74), передает УНИАН.

Результаты матчей дня:

Кремень (Кременчуг) - Химик (Южный) - 63:89 (19:17, 12:17, 13:23, 19:32)

Кр: Хамзаев (16 + 5 подборов), Вудсон (14 + 5 подборов), Ясиненко (8 + 5 подборов);

Х: Лав (18 + 10 подборов), Смит (24), Петров (13 + 7 подборов), Конев (10 + 6 подборов + 4 передачи)

Запорожье - Будивельник (Киев) - 74:89 (21:23, 28:18, 6:21, 19:27)

З: Конате (24 + 9 подборов), Рыбалко (12), Носков (9 + 9 подборов), Овдеенко (9), Змитрович (8 + 5 подборов);

Б: Дугат (17 + 6 подборов), Отверченко (16), Дроздов (15 + 6 подборов), Стефенс (12 + 7 подборов), Анисимов (10).

Политехник (Харьков) - Бипа (Одесса) - 76:90 (24:27, 19:15, 24:30, 9:18)

П: Столикер (23 + 9 подборов), Рочняк (20), Козлов (16 + 5 подборов), Арабаджи (15);

Б: Фандерберк (24 + 6 подборов), Артамонов (20), Слипенчук (13), Волчанов (10), Антонец (9 + 6 подборов).

Днепр - Черкасские Мавпы - 82:55 (22:13, 22:18, 19:14, 19:10)

Дн: Загреба (15), Тимофеенко (14 + 9 подборов + 6 передач), Ревзин (13), Дзюба (11 + 9 подборов), Мишула (8 + 4 перехвата);

ЧМ: Кольченко (19), Чумаков (8).

Волыньбаскет (Луцк) - Николаев - 69:85 (23:13, 13:27, 17:22, 16:23)

ВБ: Рудаков (15 + 5 подборов + 6 передач), Дикий (13 + 11 подборов), Тимощук (13 + 5 подборов + 6 передач), Моторчук (12), Федчук (8);

Н: Онуфриев (26), Тонченко (18 + 5 подборов + 9 передач), Горбатюк (16 + 8 подборов), Кушниров (16).

Положение команд:

1. Химик - 16 побед/ 2 поражения;

2. Будивельник - 16/4;

3. Кривбасс - 12/5;

4. Днепр - 14/6;

5. Бипа - 11/9;

6. Черкасские Мавпы - 9/10;

7. Запорожье - 9/11;

8. Николаев - 8/12;

9. Кремень - 7/13;

10. Волыньбаскет - 3/15;

11. Политехник - 1/19.

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