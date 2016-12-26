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NEWSru.ua // Спорт // Понедельник, 26 декабря 2016 г.
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Селезнёв стал игроком "Карабюкспора"
время публикации: 11:59
последнее обновление: 12:04
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Форвард "Шахтера" Евгений Селезнев усилил состав турецкого "Карабюкспора"

Форвард "Шахтера" Евгений Селезнев усилил состав турецкого "Карабюкспора". Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Ранее украинские СМИ сообщали, что срок контракта Селезнева с "Карабюкспором" может составить 2,5 года.

Напомним, Селезнев стал игроком "Шахтера" в мае 2016 года, когда вернулся в Украину из российской "Кубани". С июля по декабрь футболист провел за донецкую команду пять матчей, забив один гол. Он проиграл конкуренцию за место в основном составе Факундо Феррейре, Эдуардо и Андрею Борячуку.

Ранее "Шахтер" объявил о прекращении сотрудничества с хорватом бразильского происхождения Эдуардо.

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