Селезнёв стал игроком "Карабюкспора"

Форвард "Шахтера" Евгений Селезнев усилил состав турецкого "Карабюкспора". Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Ранее украинские СМИ сообщали, что срок контракта Селезнева с "Карабюкспором" может составить 2,5 года.

Напомним, Селезнев стал игроком "Шахтера" в мае 2016 года, когда вернулся в Украину из российской "Кубани". С июля по декабрь футболист провел за донецкую команду пять матчей, забив один гол. Он проиграл конкуренцию за место в основном составе Факундо Феррейре, Эдуардо и Андрею Борячуку.

Ранее "Шахтер" объявил о прекращении сотрудничества с хорватом бразильского происхождения Эдуардо.

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