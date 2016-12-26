Селезнёв стал игроком "Карабюкспора"

Форвард "Шахтера" Евгений Селезнев усилил состав турецкого "Карабюкспора". Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Ранее украинские СМИ сообщали, что срок контракта Селезнева с "Карабюкспором" может составить 2,5 года.
Напомним, Селезнев стал игроком "Шахтера" в мае 2016 года, когда вернулся в Украину из российской "Кубани". С июля по декабрь футболист провел за донецкую команду пять матчей, забив один гол. Он проиграл конкуренцию за место в основном составе Факундо Феррейре, Эдуардо и Андрею Борячуку.
Ранее "Шахтер" объявил о прекращении сотрудничества с хорватом бразильского происхождения Эдуардо.
|
Cсылки по теме:
Гусев попрощался с "Динамо"
// NEWSru.ua // Спорт // 21 декабря 2016 г.
Шовковский завершил карьеру
// NEWSru.ua // Спорт // 13 декабря 2016 г.
"Шахтёр" в Киеве обыграл "Динамо" в напряжённом матче с перевесом в один мяч
// NEWSru.ua // Спорт // 12 декабря 2016 г.
Милевский потребовал у "Динамо" вернуть долги
// NEWSru.ua // Спорт // 17 ноября 2016 г.
Украинская звезда "Спартака" Безродный умер в 37-летнем возрасте
// NEWSru.ua // Спорт // 14 сентября 2016 г.
Селезнёв разорвал контракт с российской "Кубанью" и вернулся в "Шахтёр"
// NEWSru.ua // Спорт // 15 мая 2016 г.
Российская "Кубань" обвиняет украинца Селезнёва в сдаче матча
// NEWSru.ua // Спорт // 11 мая 2016 г.