Роналду признали лучшим спортсменом Европы-2016. Ломаченко занял 30-е место, а Усик - 61-е

Знаменитый португальский футболист, чемпион Европы и обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду стал лучшим атлетом Европы 2016 года в результате традиционного ежегодного опроса польского информационного агентства РАР.
Как сообщил шеф спортивного отдела РАР Ежи Якобше, Роналду опередил на европейском "пьедестале" британского теннисиста Энди Маррея и венгерскую пловчиху Катинку Хоссу, передает "Укринформ".
Ежегодный традиционный опрос проводился уже в 59-й раз. Всего в плебисците по определению десятки лучших атлетов континента приняли участие информационные агентства из 27-ми европейских стран.
Двадцатка лучших спортсменов Европы-2016 по результатам опроса агентства РАР выглядит так:
1. Криштиану Роналду (Португалия), футбол - 204 очка
2. Энди Маррей (Великобритания), теннис - 180
3. Катинка Хоссу (Венгрия), плавание - 136
4. Нико Росберг (Германия), "Формула-1" - 115
5. Мохамед Фарах (Великобритания), легкая атлетика - 93
6. Анжелик Кербер (Германия), теннис - 77
7. Мартен Фуркад (Франция), биатлон - 74
8. Марсель Хиршер (Австрия), горнолыжный спорт - 54
9. Анита Влодарчик (Польша), легкая атлетика - 42
10. Крис Фрум (Великобритания), велоспорт на шоссе - 38.
Вошли в число лучших атлетов континента и двое украинских боксерсеров-профессионалов. Василий Ломаченко в опросе РАР занял 30-е место (8 очков), а Александр Усик - 61-е (1).
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