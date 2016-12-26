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NEWSru.ua // Спорт // Понедельник, 26 декабря 2016 г.
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Роналду признали лучшим спортсменом Европы-2016. Ломаченко занял 30-е место, а Усик - 61-е
время публикации: 23:02
последнее обновление: 23:02
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Роналду признали лучшим спортсменом Европы-2016

Знаменитый португальский футболист, чемпион Европы и обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду стал лучшим атлетом Европы 2016 года в результате традиционного ежегодного опроса польского информационного агентства РАР.

Как сообщил шеф спортивного отдела РАР Ежи Якобше, Роналду опередил на европейском "пьедестале" британского теннисиста Энди Маррея и венгерскую пловчиху Катинку Хоссу, передает "Укринформ".

Ежегодный традиционный опрос проводился уже в 59-й раз. Всего в плебисците по определению десятки лучших атлетов континента приняли участие информационные агентства из 27-ми европейских стран.

Двадцатка лучших спортсменов Европы-2016 по результатам опроса агентства РАР выглядит так:

1. Криштиану Роналду (Португалия), футбол - 204 очка

2. Энди Маррей (Великобритания), теннис - 180

3. Катинка Хоссу (Венгрия), плавание - 136

4. Нико Росберг (Германия), "Формула-1" - 115

5. Мохамед Фарах (Великобритания), легкая атлетика - 93

6. Анжелик Кербер (Германия), теннис - 77

7. Мартен Фуркад (Франция), биатлон - 74

8. Марсель Хиршер (Австрия), горнолыжный спорт - 54

9. Анита Влодарчик (Польша), легкая атлетика - 42

10. Крис Фрум (Великобритания), велоспорт на шоссе - 38.

Вошли в число лучших атлетов континента и двое украинских боксерсеров-профессионалов. Василий Ломаченко в опросе РАР занял 30-е место (8 очков), а Александр Усик - 61-е (1).

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