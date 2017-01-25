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NEWSru.ua // Спорт // Среда, 25 января 2017 г.
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Украинская юниорка Костюк вышла в четвертьфинал Australian Open
время публикации: 10:37
последнее обновление: 10:38
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Украинская юниорка Костюк вышла в четвертьфинал Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии-2017 среди юниоров, который проходит в Мельбурне.

В поединке третьего круга 14-летняя киевлянка, посеянная под 11-м номером, за 1 час 54 минуты переиграла в среду 6-ю "ракетку" турнира 17-летнюю британку Джоди-Анну Беррадж - 6:7 (5:7), 6:1, 6:4, сообщает Укринформ.

Путевку в полуфинал Australian Open Костюк разыграет с Энь Шо Лян из Китайского Тайбэя.

Напомним, украинка Элина Свитолина в миксте также вышла в четвертьфинал Australian Open.

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Среда, 25 января 2017 г.  

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