Китайцы купили футбольный клуб из Сум

Профессиональный футбольный клуб "Сумы" стал собственностью Китайской инвестиционной группы.
Как сообщает 0542.ua, сделка стала результатом двухмесячных переговоров между местной Облгосадминистрацией, руководством Сумского научно-производственного объединения (СНПО) и Китайской инвестиционной группой.
До недавнего времени единственный инвестор клуба из Первой лиги, СНПО, нацелился на создание перспективной и экономически окупаемой структуры.
Передавая клуб китайской стороне, объединение собирается и дальше частично финансировать команду в плане проживания, питания, транспортных услуг и предоставления полей для тренировок.
Наставником команды станет Владимир Лютый.
"Мы сделаем все, чтобы ПФК занял в общем рейтинге не ниже 6-й позиции. Главная цель – Высшая Лига (имеется в виду Премьер-лига, которая заняла место Высшей лиги)", - заявили новые собственники.
Накануне футбольный менеджер Олег Смалийчук сообщил о том, что "Карпатами" интересуются инвесторы из Китая. Добавим, что еще весной прошлого года владелец ФК "Карпаты" Петр Дыминский заявлял, что недоволен ситуацией с футболом в Украине и готов продать клуб.
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