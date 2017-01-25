 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Спорт // Среда, 25 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Китайцы купили футбольный клуб из Сум
время публикации: 21:26
последнее обновление: 21:26
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Китайцы купили футбольный клуб из Сум

Профессиональный футбольный клуб "Сумы" стал собственностью Китайской инвестиционной группы.

Как сообщает 0542.ua, сделка стала результатом двухмесячных переговоров между местной Облгосадминистрацией, руководством Сумского научно-производственного объединения (СНПО) и Китайской инвестиционной группой.

До недавнего времени единственный инвестор клуба из Первой лиги, СНПО, нацелился на создание перспективной и экономически окупаемой структуры.

Передавая клуб китайской стороне, объединение собирается и дальше частично финансировать команду в плане проживания, питания, транспортных услуг и предоставления полей для тренировок.

Наставником команды станет Владимир Лютый.

"Мы сделаем все, чтобы ПФК занял в общем рейтинге не ниже 6-й позиции. Главная цель – Высшая Лига (имеется в виду Премьер-лига, которая заняла место Высшей лиги)", - заявили новые собственники.

Накануне футбольный менеджер Олег Смалийчук сообщил о том, что "Карпатами" интересуются инвесторы из Китая. Добавим, что еще весной прошлого года владелец ФК "Карпаты" Петр Дыминский заявлял, что недоволен ситуацией с футболом в Украине и готов продать клуб.

facebook

Cсылки по теме:

Соучредитель нового ФК "Металлист 1925" просит не путать клуб с "Металлистом" Курченко, у которого долгов на 7 млн
// NEWSru.ua // Спорт // 25 августа 2016 г.

Берлускони продает ФК "Милан" китайским инвесторам - СМИ
// NEWSru.ua // Спорт // 5 августа 2016 г.

Спонсируемый "Газпромом" немецкий футбольный клуб переориентируется с России на Китай
// NEWSru.ua // Спорт // 20 августа 2014 г.

Суркис купит для Блохина двух высококлассных защитников
// NEWSru.ua // Спорт // 3 июля 2013 г.

Сайт болельщиков купил английский футбольный клуб
// NEWSru.ua // Спорт // 14 ноября 2007 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 22:53
 Телеканал NewsOne покупает Коломойский или Ходорковский – СМИ
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 25 января 2017 г.  

Последняя новость – 22:53

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017