Первая украинская женщина-судья завершила карьеру

Известная всем украинским футбольным болельщикам 46-летняя Наталья Рачинская завершила карьеру.

Наталья Рачинская стала первой женщиной, которая начала работать в высшем дивизионе (УПЛ) украинского клубного футбола. Впервые она вышла в качестве бокового арбитра на матч УПЛ в 2011 году. Впоследствии Рачинская судила поединки мужской Лиги Европы, в 2012 году она работала в финале Кубка Украины и на матче Суперкубка Украины.

В женском футболе Рачинская прошла до самого высокого уровня. В качестве бокового арбитра (главным арбитром была Екатерина Монзуль) она судила финал Лиги чемпионов-2014 и финал чемпионата мира-2015.

Большинство болельщиков запомнили ее после неоднозначных слов Мирчи Луческу. В 2011 году главный тренер "Шахтера" пожаловался на работу Рачинской. Луческу сказал, что "женщины слишком сентиментальные и не могут объективно судить футбол". Впоследствии, Луческу извинился за свои слова и подарил женщине-арбитру букет роз.

Напомним также, что преемница Рачинской - украинка Екатерина Монзуль в 2015 году была признана лучшей в мире женщиной-арбитром.

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