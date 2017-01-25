Первая украинская женщина-судья завершила карьеру

Известная всем украинским футбольным болельщикам 46-летняя Наталья Рачинская завершила карьеру.
Наталья Рачинская стала первой женщиной, которая начала работать в высшем дивизионе (УПЛ) украинского клубного футбола. Впервые она вышла в качестве бокового арбитра на матч УПЛ в 2011 году. Впоследствии Рачинская судила поединки мужской Лиги Европы, в 2012 году она работала в финале Кубка Украины и на матче Суперкубка Украины.
В женском футболе Рачинская прошла до самого высокого уровня. В качестве бокового арбитра (главным арбитром была Екатерина Монзуль) она судила финал Лиги чемпионов-2014 и финал чемпионата мира-2015.
Большинство болельщиков запомнили ее после неоднозначных слов Мирчи Луческу. В 2011 году главный тренер "Шахтера" пожаловался на работу Рачинской. Луческу сказал, что "женщины слишком сентиментальные и не могут объективно судить футбол". Впоследствии, Луческу извинился за свои слова и подарил женщине-арбитру букет роз.
Напомним также, что преемница Рачинской - украинка Екатерина Монзуль в 2015 году была признана лучшей в мире женщиной-арбитром.
|
Cсылки по теме:
Бывшая первая ракетка мира 29-летняя Иванович завершила карьеру
// NEWSru.ua // Спорт // 29 декабря 2016 г.
Шовковский завершил карьеру
// NEWSru.ua // Спорт // 13 декабря 2016 г.
Роналду в четвёртый раз выиграл "Золотой мяч"
// NEWSru.ua // Спорт // 12 декабря 2016 г.
В Каталонии девушка-арбитр остановила матч после криков болельщика: "Иди мой посуду!"
// NEWSru.ua // Спорт // 9 сентября 2016 г.
Олимпийский чемпион Алексей Торохтий завершил карьеру
// NEWSru.ua // Спорт // 15 апреля 2014 г.
Коллина пожизненно дисквалифицировал арбитра за запой в день матча УПЛ
// NEWSru.ua // Спорт // 16 августа 2013 г.