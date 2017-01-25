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NEWSru.ua // Спорт // Среда, 25 января 2017 г.
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Определились полуфиналисты ЧМ-2017 по гандболу
время публикации: 07:49
последнее обновление: 07:49
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Сборные Норвегии, Франции, Хорватии и Словении вышли в 1/2 финала XXV чемпионата мира по гандболу среди мужских команд, который проходит во Франции.

В четвертьфинале Норвегия обыграла Венгрию - 31:28 (17:10), Франция - Швецию - 33:30 (15:16), Хорватия - Испанию - 30:29 (17:15), а Словения - Катар - 32:30 (18:15), сообщает Укринформ.

Первую путевку в финал ЧМ-2017 разыграют 26 января сборные Франции и Словении, вторую 27 января также на "АккорХотелс Арене" в Париже - команды Хорватии и Норвегии.

Неудачники полуфиналов сойдутся 28 января за "бронзу", победители встретятся 29 января в финале.

Напомним, сборная Украины не смогла квалифицироваться на чемпионат мира, заняв второе место в 3-й отборочной группе.

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Среда, 25 января 2017 г.  

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