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NEWSru.ua // Спорт // Среда, 25 января 2017 г.
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ЧЕ-2017 по биатлону: украинка Меркушина завоевала "бронзу" в индивидуальной гонке
время публикации: 16:39
последнее обновление: 18:01
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Меркушина завоевала "бронзу" в индивидуальной гонке

25 января в польском городе Душники-Здруй на чемпионате Европы прошла женская индивидуальная гонка.

Так, первую награду для сборной Украины принесла Анастасия Меркушина, которая завоевала "бронзу", передает "Чемпион".

Наша спортсменка успешно провела гонку и до последнего претендовала на "золото".

Впрочем, Меркушину сначала на 2 секунды опередила россиянка Светлана Слепцова, а чуть позже двинулась на третью строчку Ирина Старых, которая в итоге выиграла гонку.

Неплохой результат показала и Юлия Журавок, которая в итоге стала 11-й.

Еще одна украинка Яна Бондарь показала 14-й результат.

Напомним, в мужской индивидуальной гонке сборная Украины осталась без наград.

Как сообщалось, недавно в Яворове (Львовская область) завершился Кубок мира-2017 Международного паралимпийского комитета по лыжным гонкам и биатлону, где первое место в общем зачете заняла сборная Украины.

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Среда, 25 января 2017 г.  

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