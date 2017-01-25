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NEWSru.ua // Спорт // Среда, 25 января 2017 г.
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"Химик" вылетел из Лиги чемпионов ФИБА
время публикации: 09:34
последнее обновление: 09:35
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Баскетболисты южненского "Химика" досрочно прекратили борьбу в Лиге чемпионов ФИБА

Баскетболисты южненского "Химика" досрочно прекратили борьбу в Лиге чемпионов ФИБА, заняв последнее, 8-е место в группе В.

24 января в заключительном, 14-м туре группового турнира команда Виталия Степановского со счетом 60:69 (12:12, 13:24, 22:16, 13:17) уступила в Южном израильскому клубу "Маккаби" (Ришон), потерпев 11-е поражение в нынешнем розыгрыше, сообщает Укринформ.

Результаты других матчей игрового дня:

"Ле-Ман" (Франция) - "Автодор" (Россия) - 81:85 (17:19, 31:18, 13:18, 20:30)

"Умана Реер" (Италия) - "Орадя" (Румыния) - 89:78 (26:18, 26:20, 24:26, 13:14)

"Катайя Баскет" (Финляндия) - "Пинар Каршияка" (Турция) - 73:83 (27:21, 9:23, 18:17, 19:22).

Итоговое турнирное положение: "Ле-Ман" - 23 очка, "Пинар Каршияка" - 23, "Умана Реер" - 23, "Автодор" - 21, "Маккаби" - 21, "Катайя Баскет" - 20, "Орадя" - 20, "Химик" - 17.

Плей-офф турнира начнется поединками 1/16 финала, которые пройдут 7-8 и 21-22 февраля. Матчи 1/8 финала состоятся 28 февраля - 1 марта и 7-8 марта, четвертьфиналы - 21-22 и 28-29 марта. Полуфиналы запланированы на 28 апреля. Матч за 3-е место и финал пройдут 30 апреля.

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Среда, 25 января 2017 г.  

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