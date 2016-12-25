Украинский боксер Руденко отстоял чемпионский пояс, победив американца Бергмана

Украинский супертяжеловес Андрей Руденко 24 декабря во Киеве защитил титул чемпиона WBC International Silver, победив американца Джеймсона Бергмана.

Об этом сообщает xsport.ua.

Бой длился 10 раундов. Украинец владел инициативой и судьи единогласным решением отдали победу Руденко - 100:90, 100:90, 100:90.

Эта победа стала для Руденко 31-й в супертяжелом весе.

Ранее он вошел в Топ-15 рейтинга Всемирной боксерской организации (WBО).

Отметим, известный британский боксер-супертяжеловес Дерек Чисора назвал Андрея Руденко "клоном Кличко".

Cсылки по теме: