Украинский боксер Руденко отстоял чемпионский пояс, победив американца Бергмана

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Украинский супертяжеловес Андрей Руденко 24 декабря во Киеве защитил титул чемпиона WBC International Silver, победив американца Джеймсона Бергмана.
Об этом сообщает xsport.ua.
Бой длился 10 раундов. Украинец владел инициативой и судьи единогласным решением отдали победу Руденко - 100:90, 100:90, 100:90.
Эта победа стала для Руденко 31-й в супертяжелом весе.
Ранее он вошел в Топ-15 рейтинга Всемирной боксерской организации (WBО).
Отметим, известный британский боксер-супертяжеловес Дерек Чисора назвал Андрея Руденко "клоном Кличко".
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