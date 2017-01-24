Liberty Media объявила о завершении сделки по покупке Formula 1

Американская корпорация Liberty Media объявила о завершении сделки по покупке группы компаний Formula 1. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте предприятия, передает РБК.
Новым главой Formula 1, как отмечается в сообщении Liberty Media, назначен Чейз Кери, бывший глава группы компаний Берни Экклстоун назначен ее почетным председателем.
"Мы очень рады, что завершили сделку по приобретению Formula 1 и что Чейз будет вести этот бизнес в качестве генерального директора", — заявил президент и исполнительный директор Liberty Media Грег Маффей.
Он также отметил, что в настоящий момент "существует огромная возможность для роста этого вида спорта".
"И мы абсолютно уверены в том, что Чейз с его способностями и опытом является правильным человеком для достижения этой цели", — заключил Маффей.
Liberty Media приобрела у фонда CVC Capital Partners 18,7% акций Formula 1 в сентябре прошлого года. Их стоимость составляла 746 млн долл. Тогда компания получила право выкупа 100% акций Formula 1. Их Liberty Media оценивала в 8 млрд долл (вместе с долгом гоночной серии в 4,1 млрд долл). Эту сделку Международная автомобильная федерация (FIA) одобрила 19 января.
Ранее сообщалось, что Берни Экклстоуна уволили с поста президента группы компаний Formula 1.
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