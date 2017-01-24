На Australian Open определились первые полуфиналисты

На Открытом чемпионате Австралии-2017 по теннису в Мельбурне определились первые пары полуфинальной стадии стартового в сезоне турнира серии Большого Шлема (Grand Slam).
В мужском одиночном разряде первую путевку в финал разыграют четырехкратный победитель Australian Open швейцарец Роджер Федерер и его соотечественник Стэн Вавринка, выигравший этот турнир в 2014-м; в женских соревнованиях - американки Винус Уильямс и Коко Вандевеге, сообщает Укринформ.
Федерер во вторник легко обыграл обидчика первой "ракетки" мира британца Энди Маррея - Мишу Зверева из Германии - 6:1, 7:5, 6:2, а Вавринка также в трех сетах взял верх над французом Жо-Вильфридом Тсонгой - 7:6 (7:2), 6:4, 6:3.
Вандевеге после победы над лидером мирового рейтинга немкой Анжеликой Кербер разгромила испанку Гарбинье Мугурусу - 6:4, 6:0. Винус Уильямс в свою очередь со счетом 6:4, 7:6 (7:3) оставила за бортом турнира россиянку Анастасию Павлюченкову, которой в третьем круге проиграла украинка Элина Свитолина.
Оставшиеся вакансии в 1/2 финала одиночного разряда в среду заполнят победители противостояний Рафаэль Надаль (Испания) - Милош Раонич (Канада), Давид Гоффен (Бельгия) - Григор Димитров (Болгария), Каролина Плишкова (Чехия) - Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) и Йоханна Конта (Великобритания) - Серена Уильямс (США).
Напомним, прошлогодний победитель мужского турнира и вторая ракетка мира серб Новак Джокович вылетел во втором круге, проиграв 117-й ракетке мира Денису Истомину (Узбекистан).
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