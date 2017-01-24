Милевский забил гол за российский "Тосно"

Украинский нападающий Артем Милевский результативно сыграл за "Тосно" (Санкт-Петербург) в товарищеском матче против румынской "Политехники" из Яссы на сборах в Турции. Экс-игрок "Динамо" отметился голом и голевым пасом, пишет "Апостроф".
32-летний Милевский вышел на поле в основе своей команды, на 36-й минуте забил гол, сравняв счет в матче, а через две минуты отдал голевую передачу. В перерыве украинца заменили, а встреча в итоге завершилась со счетом 3:3.
"Приехал поддержать Владимировича в товарищеском матче против Яссы. В результате 1 гол и 1 ассист от легенды в первом тайме", - написал в своем Instagram агент Милевского Александр Панков, добавив фото с игроком.
В текущем сезоне Милевский сыграл за "Тосно" в восьми матчах российской ФНЛ, но забитыми голами отличиться не сумел.
Ранее сообщалось, что Милевский потребовал у "Динамо" вернуть долг в размере 1,4 миллиона долларов.
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