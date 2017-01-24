 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Спорт // Вторник, 24 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Милевский забил гол за российский "Тосно"
время публикации: 09:36
последнее обновление: 09:36
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте

Украинский нападающий Артем Милевский результативно сыграл за "Тосно" (Санкт-Петербург) в товарищеском матче против румынской "Политехники" из Яссы на сборах в Турции. Экс-игрок "Динамо" отметился голом и голевым пасом, пишет "Апостроф".

32-летний Милевский вышел на поле в основе своей команды, на 36-й минуте забил гол, сравняв счет в матче, а через две минуты отдал голевую передачу. В перерыве украинца заменили, а встреча в итоге завершилась со счетом 3:3.

"Приехал поддержать Владимировича в товарищеском матче против Яссы. В результате 1 гол и 1 ассист от легенды в первом тайме", - написал в своем Instagram агент Милевского Александр Панков, добавив фото с игроком.

В текущем сезоне Милевский сыграл за "Тосно" в восьми матчах российской ФНЛ, но забитыми голами отличиться не сумел.

Ранее сообщалось, что Милевский потребовал у "Динамо" вернуть долг в размере 1,4 миллиона долларов.

facebook

Cсылки по теме:

Милевский хотел бы вернуться в "Динамо"
// NEWSru.ua // Спорт // 25 октября 2016 г.

Милевский расстался с "Конкордией"
// NEWSru.ua // Спорт // 30 мая 2016 г.

Милевский может вернуться в Украину. В первую лигу
// NEWSru.ua // Спорт // 23 декабря 2015 г.

Милевский подписал контракт с хорватским "Сплитом"
// NEWSru.ua // Спорт // 5 октября 2015 г.

Милевский забил первый гол за "Хайдук"
// NEWSru.ua // Спорт // 14 октября 2014 г.

"Париж еще узнает Д'Артаньяна". Пьяный Милевский разбил в Турции свой "Феррари"
// NEWSru.ua // Спорт // 13 ноября 2013 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 09:40
 США в последние часы президентства Обамы перевели Палестинской автономии 221 млн долл, - СМИ
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 24 января 2017 г.  

Последняя новость – 09:40

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017