"Днепр" всей командой поддержал флешмоб #22PushupChallenge

Футболисты и тренеры "Днепра" на зимних сборах в Турции решили оригинально поотжиматься с благородной целью.

Днепряне приняли участие в флешмобе #22PushupChallenge, который привлекает внимание к проблемам адаптации военнослужащих к мирной жизни.

"Днепр" не только сделал 22 отжимания от земли, но и сделал это, выстроившись в форме цифры 22.

Ранее во флешмобе #22PushupChallenge уже приняли участие киевские патрульные, личный состав командования ВДВ Вооруженных сил Украины и командование Нацгвардии.

Цель флешмоба #22PushupChallenge - обратить внимание на социальные и психологические проблемы ветеранов после их возвращения к мирной жизни. Цифра 22 - неслучайна. По статистике, каждый день 22 ветерана заканчивают жизнь самоубийством из-за проблем адаптации.

Напомним, в 2016 году количество погибших украинских военных не во время боев превысило боевые потери. 63 бойца совершили самоубийство.

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