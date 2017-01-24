"Днепр" всей командой поддержал флешмоб #22PushupChallenge

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Футболисты и тренеры "Днепра" на зимних сборах в Турции решили оригинально поотжиматься с благородной целью.
Днепряне приняли участие в флешмобе #22PushupChallenge, который привлекает внимание к проблемам адаптации военнослужащих к мирной жизни.
"Днепр" не только сделал 22 отжимания от земли, но и сделал это, выстроившись в форме цифры 22.
Ранее во флешмобе #22PushupChallenge уже приняли участие киевские патрульные, личный состав командования ВДВ Вооруженных сил Украины и командование Нацгвардии.
Цель флешмоба #22PushupChallenge - обратить внимание на социальные и психологические проблемы ветеранов после их возвращения к мирной жизни. Цифра 22 - неслучайна. По статистике, каждый день 22 ветерана заканчивают жизнь самоубийством из-за проблем адаптации.
Напомним, в 2016 году количество погибших украинских военных не во время боев превысило боевые потери. 63 бойца совершили самоубийство.
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