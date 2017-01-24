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NEWSru.ua // Спорт // Вторник, 24 января 2017 г.
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Чемпионат Европы-2017 по боксу пройдёт в Харькове
время публикации: 19:15
последнее обновление: 19:52
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Чемпионат Европы-2017 по боксу пройдёт в Харькове
Чемпионат Европы-2017 по боксу пройдёт в Харькове
Чемпионат Европы-2017 по боксу пройдёт в Харькове

Чемпионат Европы по боксу среди мужчин 2017 года будет принимать Харьков.

Об этом во вторник 24 января сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

"В первую очередь выражаю слова благодарности президенту EUBC Франко Фальчинелли и членам исполнительного комитета Европейской Конфедерации за то, что отдали свой голос именно за нас. Я убежден, что Федерация бокса Украины, объединив свои усилия с Министерством молодежи и спорта Украины во главе с Игорем Ждановым и Национальным олимпийским комитетом во главе с Сергеем Бубкой, а также руководством города Харькова во главе с Геннадием Кернесом, вице-президентом ФБУ Дмитрием Шенцевым, президентом Харьковской областной Федерации бокса Евгением Мураевым и всем нашим боксерским сообществом, проведет этот турнир на самом высоком уровне", - отметил президент ФБУ Владимир Продивус.

Чемпионат Европы запланирован на 14-26 июня 2017 года.

Вместе с Украиной за право проведения турнира спорили также Турция и Россия. Но подавляющее большинство голосующих членов исполкома EUBC проголосовали за Харьков, сообщили в украинской федерации.

Отметим, что наибольшим боксерским форумом, который проходил в Харькове, был Кубок Европы среди мужчин в 2010 году. Кроме того, в прошлом году Харьков провел матчевую встречу с участием "Украинская атаманов" во Всемирной серии бокса и мужской чемпионат Украины.

Добавим, что еще в 2017 году столица Украины принимает чемпионат мира по хоккею в группе А дивизиона ІА 2017 года.

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Вторник, 24 января 2017 г.  

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