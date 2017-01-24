Чемпионат Европы-2017 по боксу пройдёт в Харькове

Чемпионат Европы по боксу среди мужчин 2017 года будет принимать Харьков.
Об этом во вторник 24 января сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.
"В первую очередь выражаю слова благодарности президенту EUBC Франко Фальчинелли и членам исполнительного комитета Европейской Конфедерации за то, что отдали свой голос именно за нас. Я убежден, что Федерация бокса Украины, объединив свои усилия с Министерством молодежи и спорта Украины во главе с Игорем Ждановым и Национальным олимпийским комитетом во главе с Сергеем Бубкой, а также руководством города Харькова во главе с Геннадием Кернесом, вице-президентом ФБУ Дмитрием Шенцевым, президентом Харьковской областной Федерации бокса Евгением Мураевым и всем нашим боксерским сообществом, проведет этот турнир на самом высоком уровне", - отметил президент ФБУ Владимир Продивус.
Чемпионат Европы запланирован на 14-26 июня 2017 года.
Вместе с Украиной за право проведения турнира спорили также Турция и Россия. Но подавляющее большинство голосующих членов исполкома EUBC проголосовали за Харьков, сообщили в украинской федерации.
Отметим, что наибольшим боксерским форумом, который проходил в Харькове, был Кубок Европы среди мужчин в 2010 году. Кроме того, в прошлом году Харьков провел матчевую встречу с участием "Украинская атаманов" во Всемирной серии бокса и мужской чемпионат Украины.
Добавим, что еще в 2017 году столица Украины принимает чемпионат мира по хоккею в группе А дивизиона ІА 2017 года.
|
Cсылки по теме:
"Украинских атаманов" не допустили к сезону WSВ из-за долгов
// NEWSru.ua // Спорт // 1 декабря 2016 г.
Украина назвала состав на чемпионат Европы по боксу-2013
// NEWSru.ua // Спорт // 28 мая 2013 г.
ЧМ-2011 по боксу: состоялась жеребьёвка первого круга, украинцы получили соперников
// NEWSru.ua // Спорт // 26 сентября 2011 г.
Сергей Федченко победил ДеМаркуса Корли и стал чемпионом Европы по версии WBO
// NEWSru.ua // Спорт // 15 ноября 2010 г.
Завтра в Милане стартует чемпионат мира по боксу. Украину представят 11 спортсменов
// NEWSru.ua // Спорт // 31 августа 2009 г.