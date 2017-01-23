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NEWSru.ua // Спорт // Понедельник, 23 января 2017 г.
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СМИ рассказали о скором переходе в "Динамо" африканского нападающего

время публикации: 17:07
последнее обновление: 17:09
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Ивуарийский нападающий итальянской "Перуджи" Жан-Армель Дроле находится в шаге от перехода в "Динамо",

Ивуарийский нападающий итальянской "Перуджи" Жан-Армель Дроле находится в шаге от перехода в "Динамо", сообщает "Новое время" со ссылкой на Umbria24.

По словам технического директора клуба второго по рангу итальянского дивизиона (Серии Б) Роберто Горетти, трансфер может состояться уже в ближайшие часы.

По информации медиа, "Перуджа" уже занимается поиском замены 19-летнему нападающему, который не попал в заявку команды на ближайшую игру чемпионата против "Чезены".

Основная позиция Дроле – левый фланг атаки, но также он действует и на другом краю нападения. Согласно авторитетному порталу Transfermarkt, ориентировочная стоимость ивуарийца составляет 800 тысяч евро.

В нынешнем сезоне форвард провел девять матчей в рамках Серии Б и Кубка Италии. В его активе по одному голу в каждом из этих турниров.

О том, что Дроле может стать футболистом "Динамо", стало известно на прошлой неделе.

Сообщалось, что венгерский защитник польского "Леха" Тамаш Кадар также в скором времени станет игроком киевского клуба.

Ранее появилась информация, что полузащитник итальянского "Палермо" Оскар Хильемарк остался недоволен предложением "Динамо", потому его переход вряд ли не состоится.

Напомним, что в декабре 2016 года принадлежавший киевскому "Динамо" 28-летний футбольный защитник Евгений Селин стал игроком греческого клуба "Астерас" (Триполис).

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