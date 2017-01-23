Свитолина в миксте вышла в четвертьфинал Australian Open

Украинка Элина Свитолина и австралиец Крис Гуччоне вышли в 1/4 финала смешанного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.
Второй круг микста украинского-австралийский дуэт преодолел без борьбы из-за отказа 6-й пары турнира Екатерина Синякова (Чехия) - Бруно Суарес (Бразилия), сообщает Укринформ.
Соперники Свитолиной и Гуччоне в четвертьфинале первого в сезоне турнира серии Большого шлема определит во вторник поединок посеянных под первым номером американцев Бетани Маттек-Сандс и Майка Брайана с китайско-французским тандемом Ифань Сю - Фабрис Мартен.
Напомним, в индивидуальном разряде Свитолина прекратила борьбу, проиграв россиянке.
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