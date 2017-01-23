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NEWSru.ua // Спорт // Понедельник, 23 января 2017 г.
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Свитолина в миксте вышла в четвертьфинал Australian Open

время публикации: 12:38
последнее обновление: 15:06
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Свитолина в миксте вышла в четвертьфинал Australian Open

Украинка Элина Свитолина и австралиец Крис Гуччоне вышли в 1/4 финала смешанного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

Второй круг микста украинского-австралийский дуэт преодолел без борьбы из-за отказа 6-й пары турнира Екатерина Синякова (Чехия) - Бруно Суарес (Бразилия), сообщает Укринформ.

Соперники Свитолиной и Гуччоне в четвертьфинале первого в сезоне турнира серии Большого шлема определит во вторник поединок посеянных под первым номером американцев Бетани Маттек-Сандс и Майка Брайана с китайско-французским тандемом Ифань Сю - Фабрис Мартен.

Напомним, в индивидуальном разряде Свитолина прекратила борьбу, проиграв россиянке.

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Понедельник, 23 января 2017 г.  

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