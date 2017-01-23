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NEWSru.ua // Спорт // Понедельник, 23 января 2017 г.
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Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону выиграли украинские паралимпийцы
время публикации: 18:07
последнее обновление: 18:07
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Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону выиграли украинские паралимпийцы
Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону выиграли украинские паралимпийцы
Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону выиграли украинские паралимпийцы

В Яворове (Львовская область) завершился Кубок мира-2017 Международного паралимпийского комитета по лыжным гонкам и биатлону, где первое место в общем зачете заняла сборная Украины.

Об этом в понедельник 23 января сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

Команда Украины завоевала 56 наград – 19 золотых, 16 серебряных и 21 бронзовую медали.

Второе место у команды Германии, спортсмены которой завоевали 13 наград – 6 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые награды, третье место – у команды Франции – 7 наград, среди которых 6 золотых и 1 серебряная медаль.

В частности, в последний день соревнований, на счету команды Украины – 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.

В первом старте среди мужчин с нарушениями зрения - весь украинский подиум. Золотую награду завоевал Виталий Лукьяненко (гайд - Борис Бабар) - 38:50.0, серебряная награда у Анатолия Ковалевского (гайд - Александр Мукшин) - 39:11.0, бронзовую награду завоевал Суярко Дмитрий (гайд - Потапенко Василий) - 39:57.7).

В этой же категории среди женщин первое и второе место у спортсменок из Украины: Шишкова Оксана с гайдом Казаковым Виталием завоевала золотую награду (33:06.3), Прилуцкая Ольга с гайдом Бабарем Борисом стала обладательницей бронзовой медали - 36:58.0. Весь украинский подиум у женщин в категории стоя: Кононова Александра - первое место (29:36.7), Ляшенко Людмила - серебряная награда (31:09.6), Батенкова- Бауман Юлия - третье место (33:18.9).

Всего 10 команд из 18-ти, которые принимали участие в Кубке мира Международного паралимпийского комитета по лыжным гонкам и биатлону, завоевали награды.

Теперь спортсмены будут готовиться к чемпионату мира по лыжным гонкам и биатлону, который пройдет в Германии, в Финстерау, с 10 по 19 февраля 2017 года.

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Понедельник, 23 января 2017 г.  

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