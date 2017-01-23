 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Спорт // Понедельник, 23 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Луганская "Заря" пополнилась сербским хавбеком
время публикации: 23 января 2017 г., 21:18
последнее обновление: 23 января 2017 г., 21:18
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Ряды луганской "Зари" пополнил полузащитник Анджело Качавенда

Ряды луганской "Зари" пополнил полузащитник Анджело Качавенда.

Сербский футболист в понедельник 23 января на сборах в Запорожье подписал с луганским клубом четырехлетний контракт, сообщает прес-служба ФК "Заря".

"Анджело родом из сербского города Нови-Сад. С 12-ти лет являлся игроком футбольного клуба "Войводина". Отметим юный возраст футболиста. Вчера Анджело исполнилось 18 лет", - говорится в сообщении.

Играет Анджело на позиции опорного полузащитника.

В луганской команде игрок будет задействован под номером 32.

Напомним, что неделю назад контракт с луганской "Зарей" подписал и нападающий сборной Армении Гегам Кадимян.

facebook

Cсылки по теме:

Украинский защитник перешёл в польский "Лех"
// NEWSru.ua // Спорт // 12 января 2017 г.

Караваев официально стал игроком "Фенербахче"
// NEWSru.ua // Спорт // 6 января 2017 г.

Полузащитник "Динамо" Калитвинцев подписал контракт с клубом второй Бундеслиги
// NEWSru.ua // Спорт // 4 января 2017 г.

"Металлист" покидает Диего Соуза
// NEWSru.ua // Спорт // 13 августа 2014 г.

Матчи "Зари" и "Металлиста" в Лиге Европы перенесли
// NEWSru.ua // Спорт // 12 августа 2014 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 23:11
 Прокуратура: военный госпиталь в Днепре банк из Казахстана получил незаконно
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 24 января 2017 г.  

Последняя новость – 23:11

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017