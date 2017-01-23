Луганская "Заря" пополнилась сербским хавбеком

Ряды луганской "Зари" пополнил полузащитник Анджело Качавенда.

Сербский футболист в понедельник 23 января на сборах в Запорожье подписал с луганским клубом четырехлетний контракт, сообщает прес-служба ФК "Заря".

"Анджело родом из сербского города Нови-Сад. С 12-ти лет являлся игроком футбольного клуба "Войводина". Отметим юный возраст футболиста. Вчера Анджело исполнилось 18 лет", - говорится в сообщении.

Играет Анджело на позиции опорного полузащитника.

В луганской команде игрок будет задействован под номером 32.

Напомним, что неделю назад контракт с луганской "Зарей" подписал и нападающий сборной Армении Гегам Кадимян.

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