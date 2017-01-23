"Финикс" украинца Лэня обыграл "Торонто" в матче чемпионата НБА

В Национальной баскетбольной ассоциации в ночь на понедельник состоялись четыре матча, в одном из которых "Финикс Санз" украинца Алексея Лэня обыграл "Торонто Рэпторс", сообщает официальный сайт лиги, пише УНИАН.
Игра, в которой Лэнь набрал 4 очка, завершилась со счетом 115:103.
"Торонто" – "Финикс" 103:115 (31:28, 29:29, 25:25, 18:33)
"Торонто": ДеРозан (22), Валанчюнас (16 + 12 подборов), Лаури (15 + 6 передач), Кэрролл (14), Ногейра (13), Саллинджер (9), Росс (7), Пауэлл (4), Джозеф (3)
"Финикс": Бледсо (40 + 13 передач), Букер (20), Чендлер (16 + 9 подборов), Найт (12), Такер (11 + 10 подборов), Лень (4 + 10 подборов), Уоррен (4), Крисс (4), Юлис (4)
"Орландо" – "Голден Стэйт" 98:118 (22:28, 28:22, 24:42, 24:26)
"Орландо": Пэйтон (23 + 10 передач), Уотсон (12), Вучевич (12), Ибака (10), Грин (12), Бийомбо (12 + 14 подборов)
"Голден Стэйт": Карри (27 + 6 передач), Томпсон (21), Дюрэнт (15 + 10 подборов + 6 передач), Пачулия (14), Макги (13), Маккоу (10), Грин (6 + 10 подборов)
"Даллас" – "Лейкерс" 122:73 (29:22, 38:11, 23:22, 32:18)
"Даллас": Андерсон (19), Сет Карри (14), Уильямс (13 + 8 передач), Мэттьюз (13), Новицки (13), Харрис (10), Джексон (10)
"Лейкерс": Уильямс (15), Кларксон (10), Янг (9), Денг (9), Рэндл (9)
"Миннесота" – "Денвер" 111:108 (28:29, 34:29, 22:26, 27:24)
Миннесота"": Таунс (32 + 12 подборов + 7 передач + 4 блок-шота), Уиггинс (24), Мухаммад (20), Данн (10 + 8 подборов + 9 передач),Джонс (9), Бьелица (8)
"Денвер": Харрис (22), Йокич (18 + 8 подборов), Мюррэй (17), Чендлер (17), Галлинари (14), Артур (10)
Восточная конференция
1. "Кливленд Кавальерс" – 30 побед / 12 поражений
2. "Торонто Рэпторс" – 28/16
3. "Бостон Селтикс "– 26/17
4. "Атланта Хоукс" – 26/18
5. "Вашингтон Уизардс" – 23/20
6. "Шарлотт Хорнетс" – 23/21
7. "Индиана Пэйсерс" – 22/21
8. "Чикаго Буллз" – 22/23
9. Милуоки Бакс"" – 20/23
10. "Детройт Пистонс" – 20/24
11. "Нью-Йорк Никс" – 19/26
12. "Орландо Мэджик" – 18/28
13. Филадельфия Сиксерс"" – 15/27
14. "Майами Хит" – 14/30
15. "Бруклин Нетс" – 9/34
Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз"" – 38 побед /6 поражений
2. "Сан-Антонио Сперс" – 34/9
3. "Хьюстон Рокетс" – 34/13
4. "Лос-Анджелес Клипперс" – 29/16
5. Юта Джаз"" – 29/16
6. "Оклахома-Сити Тандер" – 25/19
7. "Мемфис Гриззлиз" – 26/20
8. "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 19/26
9. "Денвер Наггетс" – 18/25
10. "Нью-Орлеан Пеликанс" – 17/27
11. "Сакраменто Кингз" – 16/27
12. "Миннесота Тимбервулвз" – 16/28
13. "Даллас Маверикс" – 15/29
14. "Финикс Санз" – 15/29
15. "Лос-Анджелес Лейкерс" – 16/32
Ранее сообщалось, что "Финикс" проиграл с крупным счётом "Кливленду".
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