"Финикс" украинца Лэня обыграл "Торонто" в матче чемпионата НБА

В Национальной баскетбольной ассоциации в ночь на понедельник состоялись четыре матча, в одном из которых "Финикс Санз" украинца Алексея Лэня обыграл "Торонто Рэпторс", сообщает официальный сайт лиги, пише УНИАН.

Игра, в которой Лэнь набрал 4 очка, завершилась со счетом 115:103.

"Торонто" – "Финикс" 103:115 (31:28, 29:29, 25:25, 18:33)

"Торонто": ДеРозан (22), Валанчюнас (16 + 12 подборов), Лаури (15 + 6 передач), Кэрролл (14), Ногейра (13), Саллинджер (9), Росс (7), Пауэлл (4), Джозеф (3)

"Финикс": Бледсо (40 + 13 передач), Букер (20), Чендлер (16 + 9 подборов), Найт (12), Такер (11 + 10 подборов), Лень (4 + 10 подборов), Уоррен (4), Крисс (4), Юлис (4)

"Орландо" – "Голден Стэйт" 98:118 (22:28, 28:22, 24:42, 24:26)

"Орландо": Пэйтон (23 + 10 передач), Уотсон (12), Вучевич (12), Ибака (10), Грин (12), Бийомбо (12 + 14 подборов)

"Голден Стэйт": Карри (27 + 6 передач), Томпсон (21), Дюрэнт (15 + 10 подборов + 6 передач), Пачулия (14), Макги (13), Маккоу (10), Грин (6 + 10 подборов)

"Даллас" – "Лейкерс" 122:73 (29:22, 38:11, 23:22, 32:18)

"Даллас": Андерсон (19), Сет Карри (14), Уильямс (13 + 8 передач), Мэттьюз (13), Новицки (13), Харрис (10), Джексон (10)

"Лейкерс": Уильямс (15), Кларксон (10), Янг (9), Денг (9), Рэндл (9)

"Миннесота" – "Денвер" 111:108 (28:29, 34:29, 22:26, 27:24)

Миннесота"": Таунс (32 + 12 подборов + 7 передач + 4 блок-шота), Уиггинс (24), Мухаммад (20), Данн (10 + 8 подборов + 9 передач),Джонс (9), Бьелица (8)

"Денвер": Харрис (22), Йокич (18 + 8 подборов), Мюррэй (17), Чендлер (17), Галлинари (14), Артур (10)

Восточная конференция

1. "Кливленд Кавальерс" – 30 побед / 12 поражений

2. "Торонто Рэпторс" – 28/16

3. "Бостон Селтикс "– 26/17

4. "Атланта Хоукс" – 26/18

5. "Вашингтон Уизардс" – 23/20

6. "Шарлотт Хорнетс" – 23/21

7. "Индиана Пэйсерс" – 22/21

8. "Чикаго Буллз" – 22/23

9. Милуоки Бакс"" – 20/23

10. "Детройт Пистонс" – 20/24

11. "Нью-Йорк Никс" – 19/26

12. "Орландо Мэджик" – 18/28

13. Филадельфия Сиксерс"" – 15/27

14. "Майами Хит" – 14/30

15. "Бруклин Нетс" – 9/34

Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз"" – 38 побед /6 поражений

2. "Сан-Антонио Сперс" – 34/9

3. "Хьюстон Рокетс" – 34/13

4. "Лос-Анджелес Клипперс" – 29/16

5. Юта Джаз"" – 29/16

6. "Оклахома-Сити Тандер" – 25/19

7. "Мемфис Гриззлиз" – 26/20

8. "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 19/26

9. "Денвер Наггетс" – 18/25

10. "Нью-Орлеан Пеликанс" – 17/27

11. "Сакраменто Кингз" – 16/27

12. "Миннесота Тимбервулвз" – 16/28

13. "Даллас Маверикс" – 15/29

14. "Финикс Санз" – 15/29

15. "Лос-Анджелес Лейкерс" – 16/32

Ранее сообщалось, что "Финикс" проиграл с крупным счётом "Кливленду".

Cсылки по теме: