Олимпийский чемпион Чебан раскрыл, почему зачехлил весло

Двукратный олимпийский чемпион по гребле на каноэ Юрий Чебан рассказал о причинах завершения карьеры.

Об этом чемпион Олимпийских игр в Лондоне-2012 и Рио-2016 в гребле на каноэ на дистанции 200 метров рассказал в интервью Sport.ua.

"Дистанцию на 200 метров на Олимпиаде отменят. Это уже утвердили официально: остается одноместное каноэ на 1000 метров и двойка на 1000 метров. Дистанция 200 метров добавляется в женское каноэ. Поэтому пока мужской спринт во всем мире умер. Считаю, это решение несправедливое для спорта. Должны сделать дистанцию 500 метров, чтобы была возможность перейти с 200 метров. Спринтерам же, значит, дали под зад, на предоставив даже шанса подготовиться к дистанции 500 метров", - заявил Чебан.

"Это и стало главной причиной завершения карьеры. Я мог попробовать подготовиться на дистанцию 1000 метров, но мне уже не 18 лет. На 500 метров, считаю, у меня бы хватило сил, но дистанция вдвое дольше требует иной подготовки. Тем более, что я на 500-метровке был в призерах на Олимпиаде в Пекине", - добавил украинский чемпион.

Напомним, в декабре 30-летнего Чебана назначили главным тренером сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ.

Cсылки по теме: