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NEWSru.ua // Спорт // Понедельник, 23 января 2017 г.
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"Будивельник" проиграл "Запорожью" в первом матче четвертьфинала Кубка Украины
время публикации: 10:57
последнее обновление: 11:18
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"Будивельник" проиграл "Запорожью" в первом матче четвертьфинала Кубка Украины

В Запорожье завершился первый матч 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу, в котором "Запорожье-ZOG" принимал столичный "Будивельник" и выиграл со счетом 78:73, сообщает официальный сайт соревнований.

Киевляне, которые являются одними из лидеров сезона (делят 1-2 места в турнирной таблице Суперлиги с "Химиком"), довольно вяло проводили игру, уступив соперникам в трех из четырех четвертей. Лишь в заключительной 10-минутке столичная команда получила минимальное преимущество - 20:19.

В свою очередь, "Химик" на выезде уверенно одолел "Николаев" (82:65), а "Днепр" также в гостях с минимальным счетом обыграл "Черкасских Мавп" (81:80).

Судьба путевок в полуфинал решится в ответных матчах, которые состоятся 3-5 февраля.

"Запорожье-ZOG" – "Будивельник" – 78:73 (17:15, 20:19, 22:19, 19:20)

"Запорожье-ZOG": Носков - 15 очков, 6 подборов, 2 передачи, 2 перехвата; Лукьянов - 14 очков, 5 подборов, 4 передачи; Конате - 12 очков, 6 подборов, 2 передачи, 1 перехват.

"Будивельник": Анисимов - 23 очка, 3 подбора, 3 передачи; Дугат - 19 очков, 3 подбора, 6 передач, 4 перехвата; Стефенс - 13 очков, 6 подборов, 3 передачи.

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Понедельник, 23 января 2017 г.  

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