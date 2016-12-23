Жданов: РФ должна быть наказана за организованную преступную деятельность по употреблению допинга

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал последние решения Международной федерации биатлона (IBU) на своей странице в Facebook, заявив, что он приветствует решение биатлонной федерации.
"Я лично приветствую все эти решения. Россия должна нести жесткое и необратимо наказания за организованную преступную деятельность, направленную на употребление допинга, фальсификации проб, подрыв авторитета международных соревнований и базовых принципов олимпийского движения", - отметил Жданов.
Он подчеркнул, что решение IBU, принятые накануне являются "первыми и закономерными санкциями со стороны международного сообщества, победой здравого смысла и честного спорта. Очевидно, что цивилизованный спортивный мир не собирается мириться с такими вопиющими нарушениями".
Как сообщалось, накануне IBU отобрало у России право проведения чемпионата мира среди молодежи и юниоров по биатлону, а также этапа Кубка мира в Тюмени.
Напомним, 7 декабря исполнительный совет Международного олимпийского комитета принял решение продлить санкции в отношении России, которые были введены из-за допингового скандала 19 июля 2016 года до дальнейших распоряжений.
Следственная комиссия под председательством Самуэля Шмида призвала международные федерации по олимпийским зимним видам спорта заморозить подготовку к соревнованиям на территории страны и активно искать альтернативные места их проведения.
19 декабря у России также отобрали право на проведение чемпионата мира по скелетону и бобслею-2017, который должен был пройти в Сочи. Профильная международная федерация (IBSF) постановила провести соревнования в Германии.
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