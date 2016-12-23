МОК проанализирует допинг-пробы всех российских участников Зимних Игр-2010

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о том, что повторно проанализирует допинг-пробы всех российских атлетов, которые приняли участие в зимней Олимпиаде 2010 года в Ванкувере.

Об этом сообщили в МОК, передает "Укринформ".

Ранее МОК применил санкции в отношении 27 российских спортсменов после перепроверки допинг проб, взятых во время Олимпиады-2008 в Пекине и в ходе Игр-2012 в Лондоне.

В зимней Олимпиаде-2010 в Ванкувере сборная России заняла 11-е место в медальном зачете. На счету российской команды 3 золотые, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Как сообщалось, накануне IBU отобрало у России право проведения чемпионата мира среди молодежи и юниоров по биатлону, а также этапа Кубка мира в Тюмени.

Напомним, 7 декабря исполнительный совет Международного олимпийского комитета принял решение продлить санкции в отношении России, которые были введены из-за допингового скандала 19 июля 2016 года до дальнейших распоряжений.

Следственная комиссия под председательством Самуэля Шмида призвала международные федерации по олимпийским зимним видам спорта заморозить подготовку к соревнованиям на территории РФ и активно искать альтернативные места их проведения.

19 декабря у России также отобрали право на проведение чемпионата мира по скелетону и бобслею-2017, который должен был пройти в Сочи. Профильная международная федерация (IBSF) постановила провести соревнования в Германии.

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