В матчах Украинской хоккейной лиги "Донбасс" и "Кременчуг" разгромили своих соперников

Хоккейные клубы "Донбасс" и "Кременчуг" разгромили своих соперников в очередных матчах регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги. 21 екабря донецкая команда победила на выезде харьковский "Витязь" со счетом 13:1, пишет УНИАН.

Артем Бондарев забил две шайбы и набрал семь очков за игру, на счету Владимира Чердака хет-трик и шесть очков, у Виктора Захарова - две шайбы и пять очков. Данная победа позволила "Донбассу" первім среди всех участников чемпионата квалифицироваться в плей-офф УХЛ.

22 декабря "Кременчук" в гостевой встрече с киевскими "Дженералз" выиграл 13:0. Главными действующими лицами матча стали нападающие Владислав Гаврик (хет-трик), Артем Гниденко (четыре передачи), Максим Слыш (дубль и две передачи), а также Илья Коренчук (гол и две передачи).

Результаты матчей:

Витязь (Харьков) - Донбасс (Донецк) 1:13 (0:3, 1:7, 0:3)

Шайбы: 11:34 Благой (Шафаренко, Никифоров - больш.) - 0:1; 12:43 Егоров (Шаманский) - 0:2; 14:27 Чердак (Захаров, Бондарев) - 0:3; 20:41 Благой (Шафаренко, Никифоров) - 0:4; 23:31 Чердак (Бондарев) - 0:5; 24:09 Егоров (Никифоров, Кугут) - 0:6; 24:53 Захаров (Бондарев) - 0:7; 25:29 Захаров (Чердак, Бондарев) - 0:8; 30:41 Колядинский (Муртыщев) - 1:8; 37:33 Бондарев (Чердак, Захаров) - 1:9; 39:30 Яковлевс (Победоносцев, Шафаренко - больш.) - 1:10; 49:09 Никифоров (Шафаренко, Победоносцев - больш.) - 1:11; 56:01 Бондарев (Кугут, Чердак - больш.) - 1:12; 56:33 Чердак (Захаров, Бондарев) – 1:13.

Дженералз (Киев) - ХК Кременчуг 0:13 (0:3, 0:7, 0:2)

Шайбы: 01:04 Гаврик (Гниденко, Кирющенков) - 0:1; 11:58 Кирющенков - 0:2; 14:29 Башко (Коренчук, Слыш) - 0:3; 22:38 Янишевский (Петранговский) - 0:4; 26:15 Чернышенко (Петранговский) - 0:5; 27:16 Слыш - 0:6; 27:58 Гриценко (Слыш) - 0:7; 32:02 Коренчук (Башко - больш.) - 0:8; 36:24 Слыш (Гриценко, Коренчук) - 0:9; 37:57 Гаврик (Гниденко - больш.) - 0:10; 54:57 Игнатенко (Исаенко, Гниденко) - 0:11; 58:46 Гаврик (Исаенко, Гниденко - больш.) - 0:12.

Ранее "Донбасс" пятый раз в сезоне победил "Кривбасс".

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