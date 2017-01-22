Свитолина пробилась в 1/8 финала Australian Open

Украинка Элина Свитолина пробилась в 1/8 финала смешанного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне, сообщает "Укринформ".
Неудачу в третьем круге одиночного разряда харьковчанка несколько компенсировала в миксте, где вместе с австралийцем Крисом Гуччоне стартовали с победы над немецко-колумбийским тандемом Анна-Лена Грёнефельд - Роберт Фара - 6:3, 6:7, (5:7), 10:7.
Путевку в четвертьфинал Свитолина и Гуччоне разыграют в противостоянии с 6-й парой турнира Катерина Синякова (Чехия) - Бруно Суарес (Бразилия), которая в свою очередь нанесла поражение испанско-уругвайскому дуэту Мария-Хосе Мартинес - Санчес-Пабло Куэвас (6:4, 6:3).
Напомним, в матче первого круга Свитолина, посеянная под 11-м номером, разгромила Галину Воскобоеву из Казахстана. В рейтинге АТР Свитолина занимает 13-е место.
|
Cсылки по теме:
Свитолина проиграла россиянке в третьем круге Australian Open
// NEWSru.ua // Спорт // 20 января 2017 г.
Долгополов покидает Australian Open
// NEWSru.ua // Спорт // 19 января 2017 г.
Свитолина вышла в третий круг Australian Open
// NEWSru.ua // Спорт // 18 января 2017 г.
Первая ракетка Украины стартовала с победы на Australian Open, а Марченко не смог обыграть лучшего теннисиста планеты
// NEWSru.ua // Спорт // 16 января 2017 г.
Свитолина поднялась в рейтинге WTA
// NEWSru.ua // Спорт // 9 января 2017 г.
Свитолина уступила чешке Плишковой в полуфинале турнира в Брисбене
// NEWSru.ua // Спорт // 6 января 2017 г.
Свитолина снова переиграла первую ракетку мира Кербер
// NEWSru.ua // Спорт // 5 января 2017 г.