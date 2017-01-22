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NEWSru.ua // Спорт // Воскресенье, 22 января 2017 г.
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Свитолина пробилась в 1/8 финала Australian Open
время публикации: 10:03
последнее обновление: 10:03
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Свитолина пробилась в 1/8 финала Australian Open
Украинка Элина Свитолина пробилась в 1/8 финала смешанного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне
Неудачу в третьем круге одиночного разряда харьковчанка несколько компенсировала в миксте

Украинка Элина Свитолина пробилась в 1/8 финала смешанного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне, сообщает "Укринформ".

Неудачу в третьем круге одиночного разряда харьковчанка несколько компенсировала в миксте, где вместе с австралийцем Крисом Гуччоне стартовали с победы над немецко-колумбийским тандемом Анна-Лена Грёнефельд - Роберт Фара - 6:3, 6:7, (5:7), 10:7.

Путевку в четвертьфинал Свитолина и Гуччоне разыграют в противостоянии с 6-й парой турнира Катерина Синякова (Чехия) - Бруно Суарес (Бразилия), которая в свою очередь нанесла поражение испанско-уругвайскому дуэту Мария-Хосе Мартинес - Санчес-Пабло Куэвас (6:4, 6:3).

Напомним, в матче первого круга Свитолина, посеянная под 11-м номером, разгромила Галину Воскобоеву из Казахстана. В рейтинге АТР Свитолина занимает 13-е место.

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Воскресенье, 22 января 2017 г.  

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