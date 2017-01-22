 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Спорт // Воскресенье, 22 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Женская сборная Украины по биатлону заняла 4-е место на этапе КМ

время публикации: 22 января 2017 г., 20:31
последнее обновление: 22 января 2017 г., 20:31
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

В Антхольце (Италия) завершилась последняя гонка этапа Кубка мира по биатлону, где в женской эстафете украинская команда заняла 4-е место

В Антхольце (Италия) завершилась последняя гонка этапа Кубка мира по биатлону, где в женской эстафете украинская команда заняла 4-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша команда выступала в составе: Юлия Журавок, Юлия Джима, Валя Семеренко и Анастасия Меркушина.

Украинки не очень удачно начали гонку. Журавок на первом этапе использовала лишь один дополнительный патрон, но по скорости уступила лидеру 1 минуту 9 секунд и пришла на финиш одной из последних.

Тем не менее, на последующих этапах олимпийские чемпионки Джима и Меркушина существенно улучшили положение команды, а на последнем этапе Меркушина боролась с итальянкой Виерер за 3-е место и бронзовую медаль.

Впрочем, на последних метрах дистанции Меркушина уступила сопернице в борьбе за место на подиуме 4,1 секунды. Отставание от победительниц составило 37,5 секунды.

Первое место заняла сборная Германии, преодолевшая дистанцию за 1 час 09 минут 12, 4 секунды. На 24,2 секунды отстала команда Франции, на 33,4 - сборная Италии.

Как сообщалось, накануне мужская сборная Украины также заняла 4-е место в эстафете в Антхольце.

facebook

Cсылки по теме:

Украинец Семенов завоевал "бронзу" в гонке на 20 км Кубка мира в Антхольце
// NEWSru.ua // Спорт // 20 января 2017 г.

Украинская сборная лидирует в командном зачёте паралимпийского Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону
// NEWSru.ua // Спорт // 16 января 2017 г.

Биатлонисты Кубка мира в Рупольдинге требуют от IBU принять меры по допинг-скандалу с РФ
// NEWSru.ua // Спорт // 15 января 2017 г.

Биатлон: спринт в немецком Рупольдинге выиграл француз Фуркад, украинец Пидручный пришёл 7-м
// NEWSru.ua // Спорт // 13 января 2017 г.

Украинские биатлонистки пришли четвёртыми в эстафете Кубка мира
// NEWSru.ua // Спорт // 12 января 2017 г.

Украинский комментатор во время биатлонной гонки пошутил об элитном напитке "Боярышник"
// NEWSru.ua // Спорт // 12 января 2017 г.

Мужская сборная Украины заняла 4-е место в эстафете этапа Кубка мира по биатлону
// NEWSru.ua // Спорт // 11 января 2017 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 21:10
 С 2018 года оккупанты заставят крымчан платить налоги на землю и недвижимость
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Понедельник, 23 января 2017 г.  

Последняя новость – 21:10

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017