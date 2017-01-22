Женская сборная Украины по биатлону заняла 4-е место на этапе КМ

В Антхольце (Италия) завершилась последняя гонка этапа Кубка мира по биатлону, где в женской эстафете украинская команда заняла 4-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша команда выступала в составе: Юлия Журавок, Юлия Джима, Валя Семеренко и Анастасия Меркушина.

Украинки не очень удачно начали гонку. Журавок на первом этапе использовала лишь один дополнительный патрон, но по скорости уступила лидеру 1 минуту 9 секунд и пришла на финиш одной из последних.

Тем не менее, на последующих этапах олимпийские чемпионки Джима и Меркушина существенно улучшили положение команды, а на последнем этапе Меркушина боролась с итальянкой Виерер за 3-е место и бронзовую медаль.

Впрочем, на последних метрах дистанции Меркушина уступила сопернице в борьбе за место на подиуме 4,1 секунды. Отставание от победительниц составило 37,5 секунды.

Первое место заняла сборная Германии, преодолевшая дистанцию за 1 час 09 минут 12, 4 секунды. На 24,2 секунды отстала команда Франции, на 33,4 - сборная Италии.

Как сообщалось, накануне мужская сборная Украины также заняла 4-е место в эстафете в Антхольце.

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