"Шахтёр" стал одним из лучших клубов первой половины сезона – УЕФА

Европейский союз футбольных ассоциаций подвел итоги первой половины сезона, определив лучшие команды, которые участвуют в десяти ведущих национальных чемпионатах континента.
В пяти категориях из шести среди лидеров назван украинский клуб - донецкий "Шахтер", сообщает официальный сайт УЕФА.
"Шахтер" возглавил рейтинги в двух категориях - лучшее начало сезона и лучшие показатели в гостевых матчах.
Лучшее начало сезона: "Шахтер" - 2,78 очка в среднем за игру, "Бенфика" и "Челси" - по 2,53, "Ювентус" и "Реал" - по 2,47.
Лучшие показатели в гостевых матчах: "Шахтер" Донецк - 2,78 очка, "Челси" - 2,44, "Реал" и "Истанбул Башакшехир" - по 2,43, "Барселона" и "Бенфика" - по 2,38.
Как сообщалось, ранее, 8 декабря, в гостях португальскую "Брагу" (4:2), команда Паулу Фонсеки установила рекорд для украинских клубов, набрав на групповой стадии еврокубков максимальное количество очков - 18. До этого по 15 очков по итогам групповых турниров ЛЕ имели "Днепр" в сезоне-2013/2013 и киевское "Динамо" (2014/2015).
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