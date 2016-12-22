РФ отказалась от проведения соревнований по биатлону из-за допинговых скандалов

Союз биатлонистов России отказался от права провести в этой стране юношеский и молодежный чемпионаты мира по биатлону 2017 года, которые должны были состояться в городе Острове, и 8-й этап чемпионата мира по биатлону, который был назначен в Тюмени.

Об этом сообщает Радио "Свобода".

Новое место проведения этих соревнований, которые должны состояться весной, будет определено позже, сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU), на заседании исполкома которого Россия объявила о своем отказе.

На такой шаг российский союз биатлонистов пошел из-за угрозы, что у него принудительно отнимут право проведения этих соревнований, после заявлений команд нескольких стран об их бойкоте и обвинений в адрес 31 российского биатлониста в употреблении допинга.

При этом Международный союз биатлонистов, получив от Всемирного антидопингового агентства данные об этих спортсменах, наложил временный запрет на выступления двух из них, против которых дисциплинарные процедуры нарушил Международный олимпийский комитет.

IBU также начал собственные расследования в отношении остальных 29 спортсменов и против всего Союза биатлонистов России, но пока не стал применять запреты к ним, говорится в решении исполкома союза.

Ранее из-за вскрывшейся в российском спорте государственной программы применения допинга у России отобрали мировой чемпионат по бобслею и скелетону 2017 года, который должен был состояться в Сочи.

Как выяснило международное расследование, в России в течение нескольких лет широко применялась поддерживаемая российским государством программа употребления допинга российскими спортсменами и сокрытия этого или подмены проб благодаря сотрудничеству российских спецслужб и лабораторий.

Напомним, 7 декабря исполнительный совет Международного олимпийского комитета принял решение продлить санкции в отношении России, которые были введены из-за допингового скандала 19 июля 2016 года до дальнейших распоряжений.

Следственная комиссия под председательством Самуэля Шмида призвала международные федерации по олимпийским зимним видам спорта заморозить подготовку к соревнованиям на территории страны и активно искать альтернативные места их проведения.

19 декабря Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение перенести чемпионат мира 2017 года из России в немецкий город Кенигсзее.

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