Победитель боя Кличко - Джошуа встретится с кубинцем Ортисом

Победитель чемпионского боксерского поединка между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа встретится с кубинцем Луисом Ортисом.
Об этом заявил президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Хесус Мендоса, сообщает Sky Sports.
"Джошуа будет боксировать с Кличко, а победитель встретится с Ортисом. Мы приняли решение дать Ортису титульный бой", - заявил Мендоса.
Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля 2017 года на лондонском стадионе "Уэмбли", который вмещает 90 тысяч болельщиков. На кону будут стоять чемпионские пояса версиям WBA, IBF и IBO.
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