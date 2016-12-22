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NEWSru.ua // Спорт // Четверг, 22 декабря 2016 г.
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Победитель боя Кличко - Джошуа встретится с кубинцем Ортисом
время публикации: 11:01
последнее обновление: 11:01
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Победитель чемпионского боксерского поединка между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа встретится с кубинцем Луисом Ортисом

Победитель чемпионского боксерского поединка между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа встретится с кубинцем Луисом Ортисом.

Об этом заявил президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Хесус Мендоса, сообщает Sky Sports.

"Джошуа будет боксировать с Кличко, а победитель встретится с Ортисом. Мы приняли решение дать Ортису титульный бой", - заявил Мендоса.

Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля 2017 года на лондонском стадионе "Уэмбли", который вмещает 90 тысяч болельщиков. На кону будут стоять чемпионские пояса версиям WBA, IBF и IBO.

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Четверг, 22 декабря 2016 г.  

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