"Игры героев": в Киеве пройдут всеукраинские соревнования по кроссфиту для ветеранов

В Киеве в рамках национальной общественной кампании "Спільна перемога" состоятся всеукраинские Игры Героев. Об этом сообщается на странице мероприятия в Фейсбуке.

"Игры Героев" - это всеукраинские кросcфит соревнования для раненых воинов АТО и людей с инвалидностью. Как отмечают организаторы, главная цель Игр - психологическая и физкультурно-спортивная реабилитация наших Героев, социальная адаптация людей с инвалидностью, внедрение и распространение спортивного движения среди молодежи, малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения.

В турнире принимают участие 50 спортсменов из разных областей Украины. Участники соревнований стремятся собственным примером показать другим людям с инвалидностью, что им под силу вернуться к полноценной жизни. Победители смогут принять участие в международных соревнованиях вместе со спортсменами из других стран. Кроме того, как отмечают организаторы, главным призом для победителей будет полный зал и активная поддержка украинцев.

Соорганизатор и участник турнира Игорь Август в интервью Громадському отметил, что не надо жалеть ребят, которые получили травмы или инвалидность, но им надо помогать, если они действительно нуждаются. "Не надо каких-то преференций ребятам, их просто надо услышать и понять, а если есть какая-то проблема, то помочь ее решению. Если человек вернулся с войны и ему надо прийти в себя, нужна какая-то буферная зона, чтобы вернуться в социум, то надо ему предоставить эту буферную зону", - объясняет он.

Один из участников соревнований Владимир Ковальский рассказал, что начал тренироваться в качестве восстановления после операции. "Я получил ранение, после которого был в госпитале, восстанавливался после операции, ждал протезирования. Так случилось, что заходили ребята уже с протезами и рассказали мне, что есть такой проект, они хотят помочь и организовать занятия в спортзале. Мне стало интересно и я на это согласился. И уже почти с первого дня, после того, как получил протез, я поехал в спортзал. Там уже занимались ребята с подобными ранениями и мне понравилось, поскольку была теплая атмосфера, и тренер очень внимательно относился к нам и помогал", - вспоминает Ковальский.

По его словам, тренировки помогают и физическому, и психологическому восстановлению: "В спортзале находишься в окружении здоровых людей, которые тоже занимаются, и ты чувствуешь себя не инвалидом, а полноценным человеком, возможно, с определенными недостатками, но не настолько, чтобы считать себя инвалидом".

Среди организаторов соревнований - Министерство молодежи и спорта, ОО "Украинская ассоциация инвалидов АТО", а также ОО "Всеукраинское объединение ветеранов за Украину".

Предыдущие этапы соревнований "Игры героев" уже состоялись в Киеве, Харькове, Днепре, Николаеве и Львове.

На мероприятии будут присутствовать первые лица государства, и выдающиеся культурные деятели, паралимпийцы и профессиональные спортсмены.

Соревнования состоятся во Дворце спорта (Спортивная площадь, 1) в 14.00, 24 декабря, вход свободный.

Ранее сообщалось, что для бойцов АТО и волонтеров проведут первую Спартакиаду. Первая в Украине открытая спартакиада среди бойцов АТО и волонтеров будет включать соревнования в 11 видах спорта: шашки, шахматы, настольный теннис, дартс, стрельба из пневматического пистолета, бадминтон, армрестлинг, плавание, гиревой спорт, бег и футбол. Никаких ограничений по возрасту и полу нет. Каждый из участников сможет принять участие как в одной из дисциплин, так и в комплексном зачете по 4 видам спорта.

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