Украина завершила 2016 год на 30-м месте в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций опубликовала в четверг, 22 декабря новый рейтинг национальных команд мира.
Сборная Украины опустилась в списке ФИФА на одно место и завершила год 30-й, сообщает Укринформ.
Лидирующая десятка сильнейших футбольных команд планеты такова: Аргентина, Бразилия, Германия, Чили, Бельгия, Колумбия, Франция, Португалия, Уругвай, Испания.
Характерно, что сборная России опустилась еще на одно место и установила свой антирекорд - 56-я позиция.
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