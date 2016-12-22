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NEWSru.ua // Спорт // Четверг, 22 декабря 2016 г.
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Украина завершила 2016 год на 30-м месте в рейтинге ФИФА

время публикации: 14:20
последнее обновление: 15:57
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Украина завершила 2016 год на 30 месте в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций опубликовала в четверг, 22 декабря новый рейтинг национальных команд мира.

Сборная Украины опустилась в списке ФИФА на одно место и завершила год 30-й, сообщает Укринформ.

Лидирующая десятка сильнейших футбольных команд планеты такова: Аргентина, Бразилия, Германия, Чили, Бельгия, Колумбия, Франция, Португалия, Уругвай, Испания.

Характерно, что сборная России опустилась еще на одно место и установила свой антирекорд - 56-я позиция.

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Cсылки по теме:

Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА на 5 строчек
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Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА с 24-го на 28-е место
// NEWSru.ua // Спорт // 5 ноября 2015 г.

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Четверг, 22 декабря 2016 г.  

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