Президент Всемирной боксерской ассоциации Жилберто Мендоса заявил о том, что в бою Кличко - Джошуа будет оспорен титул "суперчемпиона" WBA, сообщает Братство Кличко со ссылкой на Boxing Scene.

По его словам, звание "регулярного" чемпиона WBA оспорят Фрес Окендо и Шеннон Бриггс.

"В тяжелом весе мы создали турнир, который не смогли завершить в прошлом году из-за различных проблем, - отмечает Мендоса. - Поэтому я проясняю: Владимир Кличко и Энтони Джошуа будут драться за титул суперчемпиона, а звание "регулярного" чемпиона в бою разыграют Фрес Окендо и Шеннон Бриггс. Победитель поединка Кличко – Джошуа должен сразиться с Луисом Ортисом, победитель боя Бриггс – Окендо — с Александром Устиновым".

Как сообщалось, бой Кличко-Джошуа состоится 29 апреля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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