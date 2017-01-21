В эстафете Кубка мира украинская сборная по биатлону пришла четвёртой

Мужская эстафетная комада Украины финишировала в субботу, 21 января, четвертой на 6-м этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

За нашу сборную выступали Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Пидручный, сообщает "Укринформ".

Победили биатлонисты Германии, которые преодолели дистанцию 4х7,5 км за 1 час 13 минут 57,2 секунды и использовали 7 дополнительных патронов.

Вторыми стали норвежцы (0,1 секунды отставания от победителя, 9 дополнительных патронов), третьими - россияне (33,6, 9).

Украинская четверка имеет 46,7 секунды отставания и 5 дополнительных патронов.

В воскресенье, 22 января, в Антхольце пройдут две заключительные гонки 6-го Кубка мира. Мужчины будут соревноваться в масс-старте на 15 км (начало в 11.55), а женщины - в эстафете 4х6 км (15.40).

Ранее Сергей Семенов из Чернигова завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 20 км 6-го этапа Кубка мира в Антхольце (Италия).

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