"Зирка" подписала бразильского хавбека

Футбольный клуб "Зирка" (Кропивницкий) обьявил о подписании контракта с 19-летним бразильским полузащитником Бруно Вийерой де Соузой. Последним клубом новичка "Зирки" был бразильский "Собрадиньо", сообщает официальный сайт украинской команды.

"Я очень доволен тем, что присоединился к "Зирке", - сказал бразилец. - Для меня будет большая честь играть в этом клубе, в элите украинского футбола. Хочу прогрессировать вместе с командой и показывать наилучшую игру, которая будет нравиться болельщикам".

Характерно, что игрок находится в расположении "Зирки" еще с сентября прошлого года и за прошедшее время успел принять участие в нескольких контрольных матчах.

Напомним, в чемпионате Украины среди клубов Премьер-лиги "Зирка" после 18-ти туров с 18-ю очками занимает 8-е место.

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