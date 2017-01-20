Экс-нападающий сборной Воронин возглавил команду седьмой немецкой лиги

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин стал новым главным тренером команды Бюдерих, которая выступает в седьмом дивизионе Германии. Как сообщает официальный сайт Бюдериха, 37-летний Воронин сменил на этому посту Дирка Хаусвальда.

"Это любительская команда, которая играет, скажем так, на чемпионате области. Клуб прямо рядом с домом, там играет мой сын. Поэтому решил попробовать. Почему бы и нет?", - приводит слова Воронина сайт телеканалов Футбол 1 и Футбол 2.

Также бывший футболист отметил, что никаких контрактов он не подписывал. С клубом у него договоренность, что он будет там работать до июня.

Помимо этого Воронин рассказал, что эта работа даст ему понимание того, может ли он заниматься тренерской деятельностью. Недавно бывший нападающий закончил специальные курсы в Украине.

Воронин завершил футбольную карьеру игрока в 2015 году.

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