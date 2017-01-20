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NEWSru.ua // Спорт // Пятница, 20 января 2017 г.
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Свитолина проиграла россиянке в третьем круге Australian Open
время публикации: 09:06
последнее обновление: 09:06
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Свитолина проиграла россиянке в третьем круге Australian Open

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина не смогла продолжить свою победную серию на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

В матче третьего раунда посеянная под 11-м номером харьковчанка проиграла в пятницу, 20 января, 24-й "ракетке" турнира Анастасии Павлюченковой, уступив россиянке за 2 часа 31 минуту со счетом 5:7, 6:4, 3:6, сообщает Укринформ.

На счету Свитолиной 6 эйсов, 3 двойные ошибки и лишь 5 выигранных геймов на подаче соперницы из 19-ти. Россиянка 5 раз подала на вылет, совершила 9 двойных ошибок и сделала 6 брейков из 9-ти.

Путевку в четвертьфинал Australian Open Павлюченкова разыграет в противостоянии со своею соотечественницей Светланой Кузнецовой (8), которая за 3 часа 36 минут вырвала победу у сербки Елены Янкович - 6:4, 5:7, 9:7.

Свое выступление в Мельбурне Свитолина продолжит вместе с австралийцем Крисом Гуччионе в смешанном разряде. В первом раунде микста соперниками украинско-австралийской пары будет немецко-колумбийской тандем Анна-Лена Грьонефельд - Роберт Фара.

Ранее Australian Open покинула первая украинская "ракетка" в мужском рейтинге Александр Долгополов.

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Пятница, 20 января 2017 г.  

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