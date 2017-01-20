Япония предоставила Украине грант в 74 тысячи долларов на гимнастику

Правительство Японии предоставило Украине безоплатную финансовую помощь на сумму 74,470 тысячи долларов в рамках Программы поддержки культурных проектов "КУСАНОНЕ" для Украинской федерации гимнастики.

Торжественная церемония подписания грантового соглашения состоялась в пятницу 20 января в Киеве при участии посла Японии в Украине Шигеки Суми. От Украины соглашение подписала вице-президент Федерации гимнастики Ирина Дерюгина, сообщает "Укринформ".

Соглашением предусмотрено приобретение оборудования для женской и мужской спортивной гимнастики (наборы для опорного прыжка, параллельных и разновысоких брусьев, гимнастический конь), а также мини-автобуса для художественной гимнастики.

"В Японии хорошо знают потенциал украинских спортсменов, в частности, гимнастов, и до сих пор помнят об ожесточенной борьбе за олимпийское "золото" Рио-2016 между Кохеем Утимурой и Олегом Верняевым. Поэтому правительство Японии решило посодействовать развитию украинской гимнастики в период подготовки к следующей Олимпиаде, которую в 2020 году будет принимать Токио ", - отметил дипломат.

Первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул поблпгодарил правительство Японии и чрезвычайного и полномочного посла Японии в Украине господина Шигеки Сумме за весомый вклад в развитие олимпийского движения и гимнастики в частности.

"Очень символично, что год Японии в Украине начинается таким ярким событием. Мы с нетерпением ожидаем 2020 года, когда в Токио откроются ХХХІІ Олимпийские Игры. И благодаря вашей помощи, я уверен, украинские спортсмены покажут высокое мастерство", - отметил замминистра.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка в свою очередь отметил, что украинская школа гимнастики имеет давние хорошие традиции, которые были преумножены тремя олимпийскими медалями в бразильском Рио-2016: "золотом" и "серебром" Олега Верняева и "бронзой" нашей грации Анни Ризатдиновой.

"Пользуясь случаем, хочу пожелать нашим японским коллегам хорошей подготовки к Олимпийским играм-2020 в Токио. Как член Исполкома Международного олимпийского комитета, знаю, что японская сторона приложила большие усилия и во время подачи заявки на проведение Игр, и в настоящий момент - ведет эффективную работу по подготовке к проведению самого главного старта четырехлетия. Уверен, Игры-2020 будут проведены на наивысшем уровне и станут настоящим спортивным праздником для мирового сообщества", - сказал Бубка.

В церемонии также приняли участие вице-президент НОК Валерий Борзов, олимпийский чемпион Олег Верняев, призер чемпионата мира по художественной гимнастике, участница Олимпиады в Рио-де-Жанейро Виктория Мазур, тренеры Геннадий Сартинский и Ирина Блохина.

Отметим, что в нынешнем году в сфере физической культуры и спорта Посольство Японии в Украине планирует также подписать грантовое соглашение с "Фондом Кличко", которой предусматривается отремонтировать спортивный зал в Броварском высшем училище физической культуры.

В целом с марта 2014 года Япония оказала Украине финансовую поддержку для стабилизации и стимулирования реформ в Украине на общую сумму 1,86 млрд долл.

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