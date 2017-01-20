"Финикс" украинца Лэня проиграл с крупным счётом "Кливленду" в матче НБА

В ночь на пятницу, 20 января, в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации состоялись пять матчей, в одном из которых "Финикс Санс" украинца Алексея Лэня проиграл "Кливленд Кавальерс", сообщает УНИАН со сылкой на официальный сайт лиги.

"Кливленд" – "Финикс" — 118:103 (29:21, 30:20, 30:35, 29:27)

К: Ирвинг (26), Джеймс (21 + 9 подборов + 15 передач), Фрай (18 + 10 подборов), Шамперт (17), Джонс (14)

Ф: Блэдсоу (22 + 9 передач), Чендлер (22 + 16 подборов), Букер (21 + 7 подборов + 8 передач), Уоррен (18), Лень (4 + 3 подбора)

"Майами" – "Даллас" — 99:95 (29:22, 15:31, 26:20, 29:22)

М: Драгич (32 + 6 подборов), Джонсон (23), Уайтсайд (13 + 8 подборов), Уэйтерс (12)

Д: Новицки (19), Мэттьюз (18 + 5 подборов), Сет Карри (15), Барнс (15 + 7 подборов), Бареа (13), Уильямс (6 + 9 передач)

"Нью-Йорк" – "Вашингтон" — 110:113 (27:38, 40:28, 19:34, 24:13)

НЙ: Энтони (34 + 10 подборов), Роуз (20 + 5 подборов), Порзингис (15 + 5 подборов), О’Куинн (14 + 8 подборов), Холидэй (11)

В: Уолл (29 + 13 передач), Портер (23), Моррис (14), Гортат (12 + 12 подборов), Смит (11), Убре (10)

"Сан-Антонио" – "Денвер" — 118:104 (28:23, 31:35, 33:23, 26:23)

СА: Леонард (34), Мюррей (24), Жинобили (14), Ли (10 + 16 подборов), Олдридж (10 + 6 передач)

Д: Йокич (35 + 12 подборов), Бартон (18 + 7 передач), Мюррэй (13 + 6 подборов), Мудиай (12), Фарид (5 + 9 подборов), Нельсон (5 + 9 передач)

"Клипперс" — "Миннесота" 101:104 (22:25, 29:19, 28:33, 22:27)

К: Джордан (29 + 16 подборов), Риверс (20), Фелтон (10 + 8 передач), Мба а Муте (10), Басс (10).

М: Таунс (37 + 12 подборов + 5 передач), Уиггинс (27), Дьенг (13 + 7 подборов).

Ранее сообщалось, что "Финикс" проиграл "Юте". На счету украинца Лэня 6 очков, 5 подборов и 2 блок-шота.

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